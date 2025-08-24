Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

Gibran Rakabuming pastikan pembangunan IKN berlanjut di era Prabowo untuk pemerataan, bukan Jawa sentris, dengan anggaran Rp6,3 triliun di RAPBN 2026.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 09:18
Share
Anggota Paskibraka berjalan dalam barisan saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho
Anggota Paskibraka berjalan dalam barisan saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Gibran menyebut, konstruksi IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah melakukan pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris.

“Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

Pada saat yang sama, Gibran menyebut saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. 

Adapun, tambah Gibran, saat ini Otorita IKN dipastikan tengah melakukan lelang konstruksi pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif IKN.

“Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.

Baca Juga

Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

"Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN," jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun. 

Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
4 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
18 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

Reaksi Gibran saat Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Reaksi Gibran saat Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

China Kembali Lirik Investasi di IKN, Minat Bangun Infrastruktur-Perumahan

China Kembali Lirik Investasi di IKN, Minat Bangun Infrastruktur-Perumahan

Tol IKN Seksi 3A Rampung Dibangun, Terkoneksi Tol Balikpapan-Samarinda

Tol IKN Seksi 3A Rampung Dibangun, Terkoneksi Tol Balikpapan-Samarinda

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham
Ekonomi
17 menit yang lalu

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa
Jasa & Niaga
59 menit yang lalu

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

Sugar Co Siap Serap Gula Petani, Harga Tebu Minimal Rp14.500 per Kg
Agribisnis
1 jam yang lalu

Sugar Co Siap Serap Gula Petani, Harga Tebu Minimal Rp14.500 per Kg

BGN Pastikan Mitra Markup MBG Tetap Terikat Kerja Sama, Sanksi Pengembalian Dana
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

BGN Pastikan Mitra Markup MBG Tetap Terikat Kerja Sama, Sanksi Pengembalian Dana

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan Pendapatan

2

Pesan Jerome Powell The Fed di Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja

3

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Madu Lebah Liar Seulawah Aceh Laris di Pasar Sumatra
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan Pendapatan

2

Pesan Jerome Powell The Fed di Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja

3

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara