Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025

Pemerintah menargetkan 30.000 dapur MBG beroperasi hingga akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat, dengan 24.000 dapur masih harus dibangun.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 13:22
Share
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Pemerintah menargetkan mengoperasikan 30.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.
  • Saat ini, telah beroperasi 6.096 dapur MBG di seluruh Indonesia, dan pemerintah berencana menambah 24.000 dapur lagi dalam empat bulan terakhir 2025.
  • Program MBG baru menyerap Rp10,3 triliun dari pagu APBN 2025 senilai Rp71 triliun, dan pemerintah berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengoperasikan sekitar 6.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Agustus 2025. 

Pemerintah bakal mengejar 24.000 dapur MBG sisanya dalam 4 bulan terakhir 2025. 

Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo  menjelaskan bahwa saat ini total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG yang telah beroperasi mencapai 6.096 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun, hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan mengoperasikan 30.000 unit dapur MBG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.

"Bapak Presiden Republik Indonesia telah menegaskan, kami diminta untuk menghadirkan sebanyak 30.000 satuan pelayanan konsumen ini untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Dan ini harus tuntas di tahun 2025 infrastrukturnya," kata Nyoto dalam agenda Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengebut penyaluran guna memastikan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta dapat tercapai pada akhir tahun ini.

Baca Juga

"Penerima manfaat secara nasional sampai tanggal 24 Agustus itu adalah potensinya mencapai 75,22 juta penerima manfaat dan terima saat ini kami mencapai [penyaluran kepada] 20,02 juta penerima manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut baru menyerap pagu anggaran mencapai Rp10,3 triliun dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun 

 “Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Adapun di sisa tahun ini, Dadan mengaku pihaknya tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun. 

Dadan mengaku optimistis, pasalnya dana MBG yang terserap diproyeksi akan terus meningkat ke depan, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
8 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
22 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BGN Pastikan Mitra Markup MBG Tetap Terikat Kerja Sama, Sanksi Pengembalian Dana

BGN Pastikan Mitra Markup MBG Tetap Terikat Kerja Sama, Sanksi Pengembalian Dana

KUALITAS PENDIDIKAN : Alokasi Jumbo MBG Dikhawatirkan

KUALITAS PENDIDIKAN : Alokasi Jumbo MBG Dikhawatirkan

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

Ekonom Kritisi Anggaran MBG Rp335 Triliun Saat Keracunan Masih Marak

Ekonom Kritisi Anggaran MBG Rp335 Triliun Saat Keracunan Masih Marak

Badan Gizi: Banyak Restoran-Hotel Beralih jadi Dapur Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi: Banyak Restoran-Hotel Beralih jadi Dapur Makan Bergizi Gratis

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Respons Istana soal Amnesti Immanuel Ebenezer

Respons Istana soal Amnesti Immanuel Ebenezer

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat
Manufaktur
3 menit yang lalu

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik
APBN
22 menit yang lalu

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak
Manufaktur
1 jam yang lalu

Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara
Pajak
2 jam yang lalu

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

3

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

3

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang