Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Badan Gizi: Banyak Restoran-Hotel Beralih jadi Dapur Makan Bergizi Gratis

Banyak restoran dan hotel di Indonesia beralih menjadi dapur SPPG untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:14
Share
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap para pengusaha yang bergerak di sektor perhotelan hingga restoran mulai beralih fungsi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, banyaknya perubahan fungsi bisnis yang semula bergerak di sektor jasa seperti restoran dan hotel menjadi SPPG alias dapur MBG membuat program MBG berjalan lebih cepat.

“Yang punya katering, punya hotel, dan restoran, sekarang berubah fungsi jadi SPPG. Hotel pun sekarang sudah berubah fungsi menjadi SPPG,” ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Berdasarkan data BGN, program MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat dan memiliki 5.905 titik dapur SPPG yang tersebar di Tanah Air. Adapun, anggaran yang diserap BGN dalam program MBG mencapai Rp10,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.

Sayangnya, Dadan mengaku belum menghitung berapa banyak restoran dan hotel yang berubah fungsi menjadi SPPG. Namun, dia memperkirakan lebih dari 50% restoran, kafe, katering, dan hotel telah berubah fungsi menjadi SPPG.

“Saya belum menghitung, tapi dugaan saya restoran, kafe, katering ini lebih dari 50%. Karena itu yang menyokong program kami. Makanya program ini begitu cepat karena disokong oleh berbagai fasilitas yang sudah terlibat lama di food and beverage,” ungkapnya.

Baca Juga

Dia mengungkap, titik restoran maupun kafe yang telah disulap menjadi SPPG tersebar di sekitar Ciputat, Cibubur, Bogor, hingga Maluku Utara.

Menurutnya, perubahan fungsi ini terjadi seiring adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih menggunakan layanan pesan antar sehingga menyebabkan angka parkir menurun.

“Biasanya faktor makan minum itu ikutannya adalah faktor parkir, ternyata parkirnya turun. Makan minumnya naik tapi parkirnya turun,” ujarnya.

Adapun, Dadan mengatakan bahwa 5.905 SPPG yang tersebar di Indonesia merupakan dapur yang dibangun sendiri oleh mitra tanpa bantuan APBN. Menurutnya, 5.905 SPPG ini setara dengan Rp12 triliun.

Sementara itu, lanjut dia, BGN masih tengah mempercepat verifikasi mitra SPPG yang saat ini mencapai 19.000. “Kalau belum operasional, tapi bangunannya sudah berdiri dan itu kurang lebih 19.000, kalau dikalikan Rp2 miliar saja sudah Rp38 triliun,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
8 menit yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
38 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Baru Rp10 Triliun dari APBN 2025

Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Baru Rp10 Triliun dari APBN 2025

Chef Peraih Bintang Michelin Racik Menu Spesial di Restoran Charkoal Jakarta

Chef Peraih Bintang Michelin Racik Menu Spesial di Restoran Charkoal Jakarta

Pengelola Pizza Hut (PZZA) Berbalik Cuan, KFC (FAST) Masih Rugi Imbas Boikot

Pengelola Pizza Hut (PZZA) Berbalik Cuan, KFC (FAST) Masih Rugi Imbas Boikot

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025
Pajak
12 menit yang lalu

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri
Manufaktur
28 menit yang lalu

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis
Jasa & Niaga
42 menit yang lalu

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit
Ekonomi Global
42 menit yang lalu

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap
Energi & Tambang
54 menit yang lalu

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan