Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik

Anggota DPR 2024-2029 mendapat tunjangan Rp50 juta sebagai kompensasi rumah dinas, sementara iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap demi keberlanjutan JKN.
Akbar Evandio
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:09
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ReutersAjeng Dinar Ulfiana
Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota DPR 2024-2029 memperoleh tambahan tunjangan senilai Rp50 juta sebagai kompensasi dari dihapusnya fasilitas rumah pejabat. Tambahan tunjangan itu terjadi ketika pemerintah sedang menggenjot efisiensi anggaran dan wacana menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN. 

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

“Engggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

Sebelumnya, isu seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari viral di media sosial. Apalagi, jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulan bisa mencapai Rp 90 juta.

Kenaikan Iuran BPJS

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberikan restu iuran BPJS Kesehatan naik secara bertahap. Kenaikan iuran BPJS demi keberlangsungan JKN itu akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Hal itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah membuat analisis risiko fiskal, salah satunya terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah menjabarkan bahwa kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan diperkirakan masih cukup terkendali hingga akhir 2025, tetapi menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi—salah satunya karena terjadi kenaikan rasio klaim pada semester I/2025. Salah satu upaya mitigasi itu adalah dengan penyesuaian iuran.

"Untuk itu, penyesuaian iuran [BPJS Kesehatan] dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program," tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Tidak hanya besaran iuran, pemerintah juga mencermati dampak potensial terhadap APBN yang perlu dikelola dengan cermat.

Setidaknya ada tiga poin yang disebut terkait itu, yakni penyesuaian bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU)/bukan pekerja (BP) kelas III, dan beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara.

Prabowo melalui jajarannya menilai bahwa perlu bauran kebijakan dan langkah-langkah pengendalian yang komprehensif, terutama dalam hal kepesertaan, kolektabilitas iuran, dan pengelolaan klaim manfaat jaminan kesehatan.

Dari aspek kepesertaan, sejumlah tantangan yang menjadi sorotan di antaranya adalah tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari kelompok PBPU dan BP yang menunggak iuran, serta peserta segmen PBI dan PPU Badan Usaha yang belum mendaftarkan diri kembali setelah pemberhentian.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
1 jam yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Berita Terbaru

15.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditarget Beroperasi Bulan Ini
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

15.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditarget Beroperasi Bulan Ini

Ekonom Kritisi Anggaran MBG Rp335 Triliun Saat Keracunan Masih Marak
Jasa & Niaga
15 menit yang lalu

Ekonom Kritisi Anggaran MBG Rp335 Triliun Saat Keracunan Masih Marak

Petani Tembakau Tagih Janji Deregulasi PP Kesehatan
Manufaktur
23 menit yang lalu

Petani Tembakau Tagih Janji Deregulasi PP Kesehatan

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026
APBN
24 menit yang lalu

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik
Ekonomi
40 menit yang lalu

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik

