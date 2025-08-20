Bisnis Indonesia Premium
Kadin Gelontorkan Rp540 Miliar Buat Bangun 270 Dapur MBG

Kadin Indonesia mengalokasikan Rp540 miliar untuk membangun 270 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa subsidi pemerintah, target selesai Oktober 2025.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 14:31
Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Anindya Novyan Bakrie saat memberi keterangan pers selepas menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Nyoman Ary Wahyudi
Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Anindya Novyan Bakrie saat memberi keterangan pers selepas menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap pihaknya menggelontorkan dana sekitar Rp540 miliar untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan dana jumbo yang digelontorkan itu berasal dari kantong para pengusaha tanpa subsidi pemerintah untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Anindya menyatakan dana bernilai Rp540 miliar itu untuk membangun 270 dapur SPPG MBG yang ditargetkan akan rampung pada akhir Oktober 2025. Ke depan, Kadin juga akan meningkatkan titik dapur MBG hingga mencapai 1.000 dapur secara mandiri.

“Kalau 270 [dapur MBG] saja yang harusnya September akhir atau Oktober akhir selesai, itu kalau dikalikan rata-rata Rp2 miliar untuk bikin dapur, itu [total dana yang dikeluarkan Kadin] kan Rp540 miliar, lebih dari setengah triliun, kocek sendiri,” kata Anindya dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Namun, sebagai pelaku usaha, pihaknya menyadari ada risiko dalam membangun dapur SPPG. Terlebih, dana jumbo untuk membangun dapur SPPG MBG merupakan dana internal Kadin 

“Dan apapun, ya kita kan semua pengusaha, dari kocek sendiri, ya bisa untung, bisa nggak untung, tergantung dari kepercayaan terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Meski begitu, Anindya menyatakan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia optimistis program MBG berjalan dan membuahkan hasil.

“Karena kami percaya pada pemerintah program ini akan jalan, dan memang jalan, ya teman-teman [Kadin] semangat,” ujarnya.

Dia menyatakan bahwa keterlibatan Kadin dalam program MBG tidak hanya berpusat di tingkat nasional, melainkan juga melibatkan Kadin di tingkat kabupaten/kota. Dengan begitu, Anindya berharap Kadin bisa menjadi penggerak perekonomian daerah. 

Anindya menyebut program MBG memiliki beragam turunan, mulai dari pangan seperti kebutuhan protein hingga sayuran.

“Dan yang menarik ialah turunannya [MBG] itu kan banyak. Kalau mau memberikan suatu manfaat kepada 80 juta anak, ya 80 juta telur, 80 juta susu, butuh banyak protein lainnya, dan lain-lain, dan juga sayur-sayuran,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kadin Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 dapur dalam program MBG dengan menggandeng pelaku usaha asal Prancis yang tergabung dalam Mouvement des entreprises de France (MEDEF) atau Kadin Prancis.

Adapun, kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan MEDEF.

Nantinya, pembangunan SPPG untuk MBG ini dimulai oleh Kadin bersama PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC), yang mengembangkan buku panduan sebagai dasar riset dan pengembangan.

Lebih lanjut, Kadin juga mengajak negara-negara mitra, termasuk Prancis untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPPG, baik melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kerja sama bisnis.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

