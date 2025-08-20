Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari rapat konsolidasi yang digelar Satgas Nasional Kopdes Merah Putih terkait percepatan operasional program prioritas pemerintah itu pada hari ini.

"Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Tak hanya di tingkat nasional, Zulhas lanjut memaparkan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton melalui Satgas di provinsi hingga kabupaten/kota.

Sejauh ini, dia menyebut bahwa Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, di luar wilayah Papua yang dinilai memakan proses lebih panjang.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa seluruh regulasi mengenai Kopdes Merah Putih telah selesai disusun, antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Aturan turunannya sudah selesai, kemudian model bisnis juga selesai tadi, Permendes sudah selesai," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Zulhas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga akan menempatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di setiap Kopdes.

Tak ketinggalan pula Kementerian Ketenagakerjaan yang disebutnya bakal memberikan pelatihan kerja bagi petugas Kopdes Merah Putih.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan Kopdes Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025) lalu.

Koperasi ini tersebar hingga desa dan kelurahan di berbagai penjuru Tanah Air, dengan target operasional sekitar 80.000 koperasi.

"Pada siang hari ini, Senin, 21 Juli 2025, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," katanya saat itu.