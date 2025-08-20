Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan seluruh aturan Koperasi Desa Merah Putih telah rampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa seluruh aturan terkait Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah selesai disusun.

Hal ini menyusul rapat konsolidasi yang digelar Satgas Nasional Kopdes Merah Putih bersama sejumlah kementerian mengenai percepatan operasional program prioritas pemerintah itu pada hari ini.

"Pertama, seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi terkait model bisnis Kopdes Merah Putih juga telah rampung, bersamaan dengan selesainya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tidak dijelaskan lebih lanjut.

Dari sisi ketenagakerjaan, Zulhas berujar bahwa sistem kerja dan beragam pelatihan bagi petugas Kopdes Merah Putih juga telah disiapkan.

Dia lantas menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga mengatur teknis mengenai penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat," ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Zulhas kemudian menyampaikan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton dengan pertemuan Satgas di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, kecuali di wilayah Papua yang disebutnya memerlukan waktu lebih lama.

"Oleh karena itu, kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan Kopdes Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025) lalu.

"Pada siang hari ini, Senin, 21 Juli 2025, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," ujarnya.