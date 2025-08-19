Bisnis Indonesia Premium
Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

Pengembang kawasan industri Jababeka (KIJA) bersiap menangkap peluang dari meningkatnya minat investasi perusahaan China ke Indonesia.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 22:17
Founder & Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA) Setyono Djuandi Darmono (kanan) didampingi Wakil Direktur Utama Budianto Liman memberikan keterangan saat jumpa media di Jakarta, Rabu (17/7/2024)/Bisnis-Arief Hermawan P
Founder & Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA) Setyono Djuandi Darmono (kanan) didampingi Wakil Direktur Utama Budianto Liman memberikan keterangan saat jumpa media di Jakarta, Rabu (17/7/2024)/Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono) mengungkapkan adanya peningkatan minat dan kunjungan investasi dari perusahaan asal china usai penetapan Tarif Trump.

Darmono mengungkap pihaknya mencatat peningkatan minat investasi perusahaan China di kawasan industri Jababeka bahkan telah terjadi sejak awal 2025.

"Sejak awal 2025 kami melihat kenaikan minat dan kunjungan dari perusahaan Tiongkok dan Asia Timur. Kebijakan tarif AS mendorong strategi China+1, sehingga Indonesia—termasuk Jababeka—menjadi tujuan relokasi," kata Darmono kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).

Darmono merinci, mayoritas perusahaan yang mulai berencana melakukan ekspansi pengembangan pabrik di Indonesia itu berasal dari sektor energi, ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), elektronik, hingga logistik.

Sejalan dengan hal itu, Darmono mengungkap pihaknya bakal menangkap peluang tersebut lewat berbagai proyek yang dimiliki. Dia mencontohkan, Jababeka Cikarang bakal ditransformasikan menjadi bagian dari metropolitan Jakarta untuk menarik minat investor.

Kemudian, proyek Kawasan Industri Jababeka di Kendal & Batang bakal dicanangkan untuk menarik investasi padat karya dan EV. Terlebih, area ini mendapat dukungan pemerintah dan infrastruktur KEK, serta daya tarik Jawa Tengah sebagai basis industri berbiaya kompetitif.

"Untuk proyek Tanjung Lesung, Jababeka mempersiapkan KEK Tanjung Lesung dengan dukungan pemerintah berupa pembangunan jalan tol 89 km yang hampir selesai, ditambah lapangan terbang perintis, menjadikan kawasan ini siap tumbuh sebagai destinasi wisata maritim internasional," ujarnya.

Terakhir, tambah Darmono, pihaknya juga akan menyiapkan proyek  Morotai yang bakal dirancang menjadi logistic hub internasional untuk Indonesia Timur, dimulai dari sektor pariwisata dan perikanan tangkap sebelum masuk ke logistik skala besar.

"Jababeka kini bukan hanya kawasan industri di Cikarang, tapi ekosistem nasional Kendal–Batang untuk industri padat karya & EV, Cikarang jadi metropolitan modern kelas dunia, Tanjung Lesung untuk pariwisata maritim, dan Morotai menuju hub logistik internasional Indonesia Timur," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan asal Tiongkok dikabarkan bakal segera memperluas bisnisnya ke Indonesia. Hal itu terjadi imbas AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 19% untuk barang asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan Vietnam sebesar 20%. China sendiri dikenakan tarif bea masuk lebih dari 30% saat ini.

Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia diklaim memiliki keunggulan yakni potensi pasar konsumen yang besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat di dunia.

Reuters dalam laporan bertajuk ‘Chinese Investors Eyeing Indonesia Avoid US Tariffs, Tap Local Market’ menyebut bahwa pendiri firma konsultan lahan industri di Jakarta, Gao Xiaoyu, menerima banyak permintaan dari perusahaan China untuk memperluas usaha ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

“Kami cukup sibuk akhir-akhir ini. Kami rapat dari pagi hingga malam,” kata Gao, yang mendirikan perusahaannya PT Yard Zeal Indonesia.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi


Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Jababeka (KIJA) Kucurkan Capex Rp245 Miliar Semester I/2025, Cek Penggunaannya

Jababeka (KIJA) Kucurkan Capex Rp245 Miliar Semester I/2025, Cek Penggunaannya

Industrial Areas Growing Fairer

Industrial Areas Growing Fairer

Industrial Estate Firms Report Weaker Earningsin H1: SSIA, DMAS, DILD

Industrial Estate Firms Report Weaker Earningsin H1: SSIA, DMAS, DILD

Marketing Sales Tumbuh, Jababeka (KIJA) Optimistis Melaju Semester II/2025

Marketing Sales Tumbuh, Jababeka (KIJA) Optimistis Melaju Semester II/2025

KUARTAL I/2025 : Jababeka Berbalik Untung

KUARTAL I/2025 : Jababeka Berbalik Untung

Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

