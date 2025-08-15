Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

Pembatasan volume gas dalam HGBT berisiko menghambat industri, kata Ketua HKI. HKI siap berdialog dengan pemerintah untuk solusi optimal dan menjaga keberlanjutan.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:24
Share
Foto udara salah satu kawasan industri di Batam./istimewa
Foto udara salah satu kawasan industri di Batam./istimewa
Ringkasan Berita
  • Kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai berisiko menghambat pertumbuhan industri, meskipun pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak.
  • Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan enam poin penting, termasuk kepastian hukum jangka panjang, perluasan penerima manfaat, dan prioritas pasokan energi bagi industri dalam negeri.
  • HKI menekankan pentingnya HGBT dalam menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan menarik investasi baru untuk memperkuat basis manufaktur nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Sekitar 5 bulan sejak ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri mendapatkan respons dari dunia usaha.

Sekadar informasi, beleid yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang ditandatangani Menteri ESDM pada 26 Februari 2025.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf menilai pembatasan volume yang terlalu ketat berisiko menghambat pertumbuhan industri, meskipun pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak.

“HKI memahami bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak, tapi pembatasan volume yang terlalu ketat berpotensi menghambat pertumbuhan industri,” kata Ma’ruf dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Terkait dengan hal itu, sambungnya, HKI siap berdialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan mekanisme yang optimal, memastikan pasokan energi efisien, serta menjaga keberlanjutan fiskal.

HKI menilai ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, keberlanjutan Kebijakan HGBT sebaiknya tidak hanya dipertahankan, tapi memiliki kepastian hukum perusahaan untuk jangka panjang agar industri dapat menyusun rencana biaya produksi dan investasi dengan stabil.

Baca Juga

Kedua, perluasan penerima manfaat skema HGBT perlu diperluas mencakup lebih banyak sektor industri strategis dan kebutuhan kawasan industri yang menjadi motor penggerak ekspor, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, prioritas bagi industri dalam negeri pasokan energi, khususnya gas, harus diprioritaskan untuk industri dalam negeri. Dengan dukungan energi yang cukup dan kompetitif, industri nasional dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun ke depan.

Keempat, sinergi dengan Program Hilirisasi HGBT harus terintegrasi dengan agenda hilirisasi industri nasional sehingga dampak ekonominya lebih luas dan memberikan multiplier effect yang signifikan.

Kelima, impor gas bagi kawasan industri apabila pasokan domestik belum mencukupi, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi impor gas yang diperuntukkan khusus bagi kawasan industri, dengan mekanisme pengawasan dan tata niaga yang transparan untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi industri dengan harga kompetitif.

Keenam, penetapan HGBT untuk penetapan HGBT hendaknya menggunakan mata uang rupiah untuk memperkuat nilai tukar sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, tambahnya, HGBT telah terbukti membantu perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasan industri untuk menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah dinamika harga energi global.

"Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif saja namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional," ujar Ma’ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

HKI Dorong Perluasan HGBT

HKI Dorong Perluasan HGBT

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Industri Amankan Bahan Baku Meski Sinyal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

Industri Amankan Bahan Baku Meski Sinyal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

Hartono Brothers Now Top Shareholder in SSIA

Hartono Brothers Now Top Shareholder in SSIA

Ada Peluang Pertumbuhan Laba Dobel Digit Tahun 2025-2027 di Saham SSIA

Ada Peluang Pertumbuhan Laba Dobel Digit Tahun 2025-2027 di Saham SSIA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

APBN Pertama Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Realistis atau Ambisius?
Ekonomi
38 detik yang lalu

APBN Pertama Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Realistis atau Ambisius?

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026
Ekonomi
2 menit yang lalu

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing
Ekonomi
15 menit yang lalu

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta
Pajak
24 menit yang lalu

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Foto

Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan