Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Pasokan gas tak stabil membuat pengusaha gelas kaca di Indonesia menjerit. Harga gas regasifikasi yang tinggi membebani produksi, mengancam daya saing industri.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 10:38
Share
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ringkasan Berita
  • Asosiasi Produsen Gelas/Kaca Indonesia (APGI) mengeluhkan pasokan gas yang tidak stabil, yang menyebabkan pengusaha harus menanggung harga gas regasifikasi yang lebih mahal.
  • Harga gas murah industri ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU untuk bahan bakar dan US$6,5 per MMBTU untuk bahan baku, sementara harga gas regasifikasi LNG mencapai US$14,88 per MMBTU.
  • PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengindikasikan adanya defisit pasokan gas akibat penurunan produksi alami di hulu dan gangguan operasional, yang mempengaruhi pasokan gas secara keseluruhan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Gelas/Kaca Indonesia (APGI) mengeluhkan kondisi pasokan gas yang tidak stabil, terlebih untuk kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Alhasil, pengusaha harus menanggung beban harga gas regasifikasi yang lebih mahal. 

Ketua Umum APGI Henry T. Sutanto mengatakan saat ini pemasok gas mematok alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk program HGBT sebanyak 60% dan sisanya menggunakan gas regasifikasi dari Liquefied Natural Gas (LNG) 40%.

“Kita melihat pemerintah tidak serius mendukung industri. Tanpa kepastian supply gas dan artinya harga gas maka sangat sulit untuk menghitung HPP [harga pokok penjualan],” kata Henry kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025). 

Adapun, harga gas murah industri dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu disebutkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU. 

Sementara itu, untuk harga gas lng yang melalui proses regasifikasi adalah sebesar US$14,88 per MMBTU. Hal ini membuat ongkos produksi membengkak. 

“Kami khawatir industri akan melambatkan atau mengurangi produksi atau berproduksi sebatas dengan gas yang diberikan sehingga utilisasi produksi akan berkurang,” jelasnya. 

Baca Juga

Terkait opsi impor LNG yang belakangan menjadi opsi yang diusulkan, pihaknya hanya berharap pasokan gas dapat terjaga dengan sumber energi didapatkan dari manapun. 

Pasalnya, saat ini Henry menilai harga gas yang dipatok pemasok gas sangat tinggi dan memberatkan industri pengguna. Meskipun, dia memahami terdapat pengurangan pasokan gas dari hulu. 

“Akan sangat sulit untuk mengharapkan industri bisa kompetitif dengan negara tetangga dengan harga gas yang jauh lebih tinggi. Industri mengharapkan harga gas yang lebih kompetitif,” pungkasnya. 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, ketika ada natural declining atau penurunan produksi secara alami, pasokan gas yang dikelola emiten pelat merah berkode saham PGAS itu pun praktis terganggu. Selain itu, terganggunya operasional di hulu pun turut mengganggu pasokan.

"Apabila misalnya dari sisi hulu terjadi penurunan natural decline gitu ya, terus kemudian juga ada rencana-rencana operasional di hulu juga yang terganggu, pastinya itu akan juga memengaruhi dari pasokan gas yang ada," tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Fajriyah menegaskan bahwa PGN bukanlah perusahaan yang bergerak di sisi hulu yang bisa memproduksi gas sehingga pasokan gas anak usaha PT Pertamina (Persero) itu bakal terpengaruh jika mitra yang ada di sisi hulu mengalami natural declining.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
2 menit yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Banyak Investor Kecewa Gas Murah Industri (HGBT) Tak Sesuai Janji Pemerintah

Banyak Investor Kecewa Gas Murah Industri (HGBT) Tak Sesuai Janji Pemerintah

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

DPR Dukung Rencana Indonesia Impor LNG, Ini Alasannya

DPR Dukung Rencana Indonesia Impor LNG, Ini Alasannya

Prospek Emiten Gas PGAS, MEDC, ENRG di Tengah Berlanjutnya Ketegangan Timur Tengah

Prospek Emiten Gas PGAS, MEDC, ENRG di Tengah Berlanjutnya Ketegangan Timur Tengah

ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit
Jasa & Niaga
13 menit yang lalu

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?
APBN
21 menit yang lalu

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa
Jasa & Niaga
33 menit yang lalu

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
16 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

ESDM Ungkap Isi Tambang Ilegal di Cibinong Galena, Bukan Bauksit
Energi & Tambang
34 menit yang lalu

ESDM Ungkap Isi Tambang Ilegal di Cibinong Galena, Bukan Bauksit

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat
Transportasi & Logistik
40 menit yang lalu

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak