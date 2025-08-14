Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan

PGN mengatur ulang pemakaian gas di Jawa Barat akibat penurunan pasokan dari KKKS dan belum adanya tambahan LNG. Pelanggan diminta siapkan bahan bakar alternatif.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 11:19
Share
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap kondisi keterbatasan pasokan gas lantaran adanya penurunan volume yang disalurkan pemasok gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas pada Agustus 2025. 

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan kondisi tersebut berdampak pada pengaliran gas untuk sementara waktu kepada sebagian pelanggan gas PGN di wilayah Jawa Barat. 

“Kondisi ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan operasional tak terencana (unplanned) di beberapa pemasok gas serta beberapa rencana tambahan pasokan gas yang masih dalam progres,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).

Terlebih, saat ini perusahaan pelat merah itu belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk periode Agustus 2025 sebagai sumber alternatif lainnya.

Untuk itu, PGN telah menyampaikan kepada pelanggan terdampak untuk melakukan pengaturan pemakaian gas. Dia juga mengimbau bagi pelanggan dengan sistem dual fuel untuk sementara mempersiapkan bahan bakar lainnya sebagai energi pengganti.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi dan memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran operasional pelanggan,” jelasnya. 

Baca Juga

Fajriyah menerangkan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait tengah melakukan langkah percepatan untuk memperoleh tambahan alokasi pasokan, termasuk LNG, dan menyalurkannya kembali kepada pelanggan secepat mungkin.

“PGN akan terus memberikan pembaharuan informasi secara berkala melalui saluran resmi perusahaan, serta memastikan koordinasi intensif agar pasokan dan layanan dapat segera pulih,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengungkapkan pembatasan volume gas dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) makin ketat. Hal ini dapat memicu peningkatan biaya produksi imbas penggunaan harga gas regasifikasi yang lebih mahal. 

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, industri keramik di Jawa bagian barat kini dibatasi volume pembelian gas dengan HGBT menjadi 48% dari sebelumnya 60% yang diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sedangkan di wilayah timur dibatasi 40%. 

"Mulai tanggal 13 Agustus-31 Agustus hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT sebanyak 48% dan selebihnya dikenakan surcharge US$14,8 per MMBtu dengan alasan force majeure," kata Edy kepada Bisnis, Rabu (12/8/2025). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Premium
43 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KPK Sita Uang US$1,5 juta dan 18 Bidang Tanah pada Dugaan Kasus Korupsi PGN

KPK Sita Uang US$1,5 juta dan 18 Bidang Tanah pada Dugaan Kasus Korupsi PGN

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Banyak Investor Kecewa Gas Murah Industri (HGBT) Tak Sesuai Janji Pemerintah

Banyak Investor Kecewa Gas Murah Industri (HGBT) Tak Sesuai Janji Pemerintah

Prospek Emiten Gas PGAS, MEDC, ENRG di Tengah Berlanjutnya Ketegangan Timur Tengah

Prospek Emiten Gas PGAS, MEDC, ENRG di Tengah Berlanjutnya Ketegangan Timur Tengah

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Surya Biru (SBMA) Perluas Pasar Gas, Jajaki Grup ADRO hingga PTRO

Surya Biru (SBMA) Perluas Pasar Gas, Jajaki Grup ADRO hingga PTRO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak
APBN
33 menit yang lalu

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan
Energi & Tambang
53 menit yang lalu

PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan

Pemerintah Daerah Bakal Kumpul, Rumuskan Sikap Hadapi Efisiensi TKD
APBN
1 jam yang lalu

Pemerintah Daerah Bakal Kumpul, Rumuskan Sikap Hadapi Efisiensi TKD

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
18 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

ADB Guyur Pinjaman Rp8,12 Triliun untuk Perkuat Sistem Pajak RI, Coretax Jadi Sorotan
Pajak
1 jam yang lalu

ADB Guyur Pinjaman Rp8,12 Triliun untuk Perkuat Sistem Pajak RI, Coretax Jadi Sorotan

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak