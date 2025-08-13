Bisnis Indonesia Premium
AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

AHY menyampaikan infrastruktur era Prabowo fokus pada proyek berkualitas yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan, termasuk irigasi dan bendungan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 22:33
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan paparan saat acara Halal Bihalal Paguyuban Pawitandirogo di Jakarta, Minggu (4/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan paparan saat acara Halal Bihalal Paguyuban Pawitandirogo di Jakarta, Minggu (4/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut prioritas pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto bakal difokuskan ke proyek-proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

AHY menuturkan, hingga akhir tahun ini pemerintah akan fokus menyelesaikan proyek yang telah berjalan. Khususnya proyek infrastruktur yang bakal mendukung target swasembada pangan, seperti irigasi dan pembangunan bendungan.

"Sampai dengan akhir tahun ini diharapkan bukan hanya fokus pada menyelesaikan proyek infrastruktur, tetapi juga yang berkualitas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," jelasnya saat ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (13/8/2025).

Meski demikian, AHY menyebut sejumlah megaproyek seperti Giant Sea Wall hingga Kereta Cepat Jakarta - Surabaya tetap digagas. Akan tetapi pelaksanaannya bakal dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

Adapun, kedua megaproyek itu dijalankan lantaran dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Di mana, Giant Sea Wall digagas untuk menjaga pesisir utara jawa. Sementara itu, Kereta Cepat Jakarta - Surabaya digagas lantaran bakal mempercepat mobilitas masyarakat.

"Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karena kita ingin sekali lagi pastikan lebih dahulu segala sesuatunya feasible," tambahnya.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Ana Noviani

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM
Energi & Tambang
28 menit yang lalu

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak
Infrastruktur
1 jam yang lalu

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
5 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?
Agribisnis
2 jam yang lalu

Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

