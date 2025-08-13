Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

Kementerian ESDM menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) Juli 2025 pada angka US$68,59 per barel.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 23:45
Share
Kilang minyak Motiva di Port Arthur, Texas./ Bloomberg - Luke Sharrett
Kilang minyak Motiva di Port Arthur, Texas./ Bloomberg - Luke Sharrett

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) Juli 2025 pada angka US$68,59 per barel. Angka tersebut turun US$0,74 dibanding ICP Juni 2025 yang senilai US$69,33 per barel.

Adapun, penetapan ICP Juli ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025.  

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025. Faktor itu yakni pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada 2025 naik sebesar 349.000 barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

Baca Juga : SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

“Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno melalui keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

Tri mengungkapkan, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok minyak mentah Negeri Paman Sam.

"Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia," jelasnya.

Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, kata Tri, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780.000 barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan dengan awal Juni 2025 sebesar 835.000 barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

Adapun, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibanding Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut: 

  •  Dated Brent turun sebesar US$0,47 dari US$71,46 menjadi US$70,99 per barel
  • WTI (Nymex) turun sebesar US$0,08 dari US$67,33 menjadi US$67,24 per barel
  • Brent (ICE) turun sebesar US$0,25 dari US$69,80 menjadi US$69,55 per barel
  • Basket OPEC naik sebesar US$1,04 dari US$69,73 menjadi US$70,78 per barel
  • Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$0,74 dari US$69,33 menjadi US$68,59 per barel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
3 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
4 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS

Harga Minyak Mentah Lanjutkan Pelemahan Jelang Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Mentah Lanjutkan Pelemahan Jelang Pertemuan Trump-Putin

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara

Bahlil Cek Proyek LNG Terapung Raksasa RI ke China, Beroperasi 2027

Bahlil Cek Proyek LNG Terapung Raksasa RI ke China, Beroperasi 2027

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY
APBN
10 menit yang lalu

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel
Energi & Tambang
55 menit yang lalu

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
6 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak
Infrastruktur
2 jam yang lalu

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

4

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

5

Untung-rugi 'Obral' Status Internasional Bandara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

4

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

5

Untung-rugi 'Obral' Status Internasional Bandara