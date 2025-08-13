Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

Fahri Hamzah lapor ke AHY bahwa target program 3 juta rumah tak tercapai di tahun pertama Prabowo. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan APBN akan dilakukan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:47
Share
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu," kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Baca Juga

"Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

"Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
35 menit yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion
Premium
1 jam yang lalu

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah Ungkap Nasib Investasi Qatar di Proyek 1 Juta Rumah, Jadi Dibangun?

Fahri Hamzah Ungkap Nasib Investasi Qatar di Proyek 1 Juta Rumah, Jadi Dibangun?

Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

REAL Ekspansi Rumah Murah, Potensi Omzet Rp500 Miliar

REAL Ekspansi Rumah Murah, Potensi Omzet Rp500 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan
Manufaktur
44 menit yang lalu

Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025
Properti
48 menit yang lalu

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak
Infrastruktur
55 menit yang lalu

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

YLKI Soroti Food Tray Impor untuk MBG Tak Sesuai Standar, Ini Risikonya
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

YLKI Soroti Food Tray Impor untuk MBG Tak Sesuai Standar, Ini Risikonya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025