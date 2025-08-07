Bisnis Indonesia Premium
Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah memastikan program 3 Juta Rumah Prabowo akan terus berjalan dan menjadi prioritas, dengan akselerasi pembangunan segera dilakukan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:15
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Fahri Hamzah memastikan program 3 Juta Rumah tetap menjadi prioritas dan akan segera dipercepat pembangunannya.
  • Para pengembang diminta untuk terus berkontribusi dalam mendukung suplai perumahan nasional dan tidak khawatir karena program ini akan tetap berjalan.
  • Kementerian PKP mengandalkan penyaluran Rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai bagian dari realisasi program, meskipun data konkret realisasi masih dalam pendataan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memastikan program 3 juta rumah akan terus berjalan dan masih menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan para pengembang, Fahri menyebut program 3 Juta Rumah akan segera terakselerasi pembangunannya dalam waktu dekat. 

"Saya ingin menegaskan bahwa janji 3 juta rumah itu adalah janji kepada rakyat Indonesia yang tidak mungkin berubah. Ini janji kampanye, dalam undang-undang itu kalau pejabat publik berjanji dan tidak dilaksanakan itu kena delik kebohongan publik. Jadi tidak boleh," jelasnya dalam Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Untuk itu, Fahri meminta agar para pengembang dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendorong suplai perumahan nasional.

Dia juga meminta agar pengembang tidak khawatir lantaran program ini dipastikan bakal tetap bergulir.

"Saya mau meyakinkan itu supaya ini teman-teman jangan lesu nih, tetap harus semangat ini masih ada barang itu. Jangan dianggap tidak ada, ada barang itu," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP memang sempat mengaku belum merealisasikan pembangunan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa pada tahun pertama pemerintah masih mengandalkan penyaluran rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai kontributor realisasi 3 juta rumah.

"Jadi kan program 3 juta rumah sebagaimana kita tahu kan nggak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Sri saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (17/7/2025).

Saat ditanya mengenai berapa data konkret realisasi program 3 juta rumah, Sri enggan menjawab. Dia mengaku saat ini pihaknya masih melakukan pendataan, di mana angka realisasi masih terus bertambah. 

"Nah saat ini pendataan itu masih terus dan terus dilakukan gitu ya. Nah nanti sekalian nih pada saat peluncuran dashboard itu nanti akan disampaikan," tandasnya.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Rio Sandy Pradana

