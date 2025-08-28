Bisnis Indonesia Premium
RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

RUPSLB PGN tetapkan pengurus baru untuk perkuat strategi gas bumi, fokus pada infrastruktur dan diversifikasi bisnis guna capai Net Zero Emission
Kamis, 28 Agustus 2025 | 08:00
Para Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PGN
Para Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PGN
  • RUPSLB PGN menetapkan perubahan pengurus dengan Tony Setia Boedi Hoesodo sebagai Komisaris Utama dan Arief Kurnia Risdianto sebagai Direktur Utama.
  • Formasi kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat PGN dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sektor energi, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi.
  • PGN berkomitmen untuk diversifikasi bisnis gas bumi guna mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission dengan dukungan pemerintah dan stakeholder.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu (27/08/25) di Kantor PGN, Jakarta dengan agenda tunggal Perubahan Pengurus Perseroan.

Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98 % dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo
  • Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej
  • Komisaris : Rambe Kamarulzaman
  • Komisaris : Thanon Aria Dewangga
  • Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor
  • Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

Direksi

  • Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto
  • Direktur Keuangan : Catur Dermawan
  • Direktur Komersial : Aldiansyah Idham
  • Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra
  • Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta
  • Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana
  • Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Fajriyah Usman selaku Corporate Secretary PGN.

Formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menahkodai PGN untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi. Peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan.

PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi. Inisiatif baru mengiringi langkah PGN dalam menjalankan core bisnis, dengan harapan dapat memberikan added value gas bumi bagi negara dan masyarakat.

“Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder akan memperkuat PGN untuk mencapai target-target pemanfatan gas bumi untuk ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.

Topik

