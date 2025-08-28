Profil Tony SB Hoesodo, Purnawirawan TNI yang jadi Komut PGN

Tony Setia Boedi Hoesodo diangkat sebagai Komisaris Utama PGN menggantikan Amien Sunaryadi pada RUPSLB pada 27 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Tony Setia Boedi Hoesodo resmi didapuk sebagai komisaris utama dan komisaris independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.

Penunjukkan Tony merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025). Dia menggantikan Amien Sunaryadi pada posisi tersebut.

Tony sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen PGN. Diangkat pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PGN pada 30 Mei 2024.

Pria kelahiran Tulungagung pada 6 Maret 1954 ini merupakan purnawirawan TNI. Dia baru saja mendapat anugerah jenderal kehormatan bintang tiga, letjen TNI (Hor), dari Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.

Dalam karir militernya, Tony pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 151 Binaiya/Maluku.

Sebelum masuk dalam jajaran komisaris PGN, Tony diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Land Defense System PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan pengadaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Dia juga pernah menjadi bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sebagai deputi pendidikan dan tenaga profesional bidang sosial budaya. Tony juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.



Adapun, Tony merupakan lulusan Sarjana Administrasi Negara STIA Bandung, S2 MSDM American World University, dan S3 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi PGN terbaru:

Dewan Komisaris PGN

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo

- Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej

- Komisaris : Rambe Kamarulzaman

- Komisaris : Thanon Aria Dewangga

- Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor

- Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

Direksi PGN

- Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto

- Direktur Keuangan : Catur Dermawan

- Direktur Komersial : Aldiansyah Idham

- Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra

- Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta

- Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana

- Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama