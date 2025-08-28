Komisaris & Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto jadi Dirut

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN merombak susunan direksi dan komisaris perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025).



Adapun, RUPSLB tersebut memiliki agenda tunggal yakni perubahan pengurus perusahaan. Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98% dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus anak usaha PT Pertamina (Persero) itu.



Para pemegang saham menunjuk Arief Kurnia Risdianto sebagai direktur utama baru PGN. Dia menggantikan Arief Setiawan Handoko.



Arief Kurnia Risdanto sebelumnya menjabat sebagai direktur PGN. RUPSLB itu juga menyetujui pengangkatan beberapa nama baru di posisi direktur seperti Catur Dermawan, Aldiansyah Idham, Mirza Mahendra, Hery Murahmanta, dan Eri Surya Kelana.



Para pemegang saham, juga memutuskan untuk mengangkat Tony Setio Boedi Hoesodo sebagai komisaris utama dan komisaris independen. Tony menggantikan Amien Sunaryadi pada posisi tersebut.



Tony sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen PGN. Selain itu, ada Edward Omar Sharif Hiariej, Rambe Kamarulzaman, dan Thanon Aria Dewangga yang ditunjuk sebagai komisaris PGN.



Pemegang saham juga menunjuk Conny Lolyta Rumondor dan Widjono Hardjanto sebagai komisaris independen PGN.



Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menuturkan, formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menakhodai perusahaan untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi.



Di samping itu, peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan.



“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Fajriyah melalui keterangan resmi.



PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi.



Menurut Fajriyah, inisiatif baru mengiringi langkah PGN dalam menjalankan core bisnis, dengan harapan dapat memberikan added value gas bumi bagi negara dan masyarakat.



“Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder akan memperkuat PGN untuk mencapai target-target pemanfaatan gas bumi untuk ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi PGN terbaru:

Dewan Komisaris PGN

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo



- Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej



- Komisaris : Rambe Kamarulzaman



- Komisaris : Thanon Aria Dewangga



- Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor



- Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

Direksi PGN

- Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto



- Direktur Keuangan : Catur Dermawan



- Direktur Komersial : Aldiansyah Idham



- Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra



- Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta



- Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana



- Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama



