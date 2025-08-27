Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

Bisnis.com, JAKARTA — Shell Indonesia masih belum bisa memastikan kapan stok BBM di sejumlah jaringan SPBU tersedia kembali. Hal ini menyusul habisnya stok untuk sejumlah jenis BBM besutan perusahaan tersebut.



President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengonfirmasi bahwa stok BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ habis.



Kendati demikian, SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel dan layanan lainnya. Ini termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.



"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak [BBM] Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ucap Ingrid kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).



Ingrid berjanji terus berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell.



Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell.



Dia menuturkan, pembaruan informasi terkait ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat diakses melalui tautan berikut ini www.shell.co.id/Ketersediaan-BBM.



"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ucap Ingrid.



Stok BBM di sejumlah SPBU Shell di Jakarta mulai habis sejak Selasa (26/8/2025) malam. Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (27/8/2025) siang, SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tampak lengang. Tak ada antrean kendaraan yang memadati dispenser.



Tercatat dalam papan harga di depan SPBU, harga BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia. Sementara itu, Shell V-Power Diesel masih tersedia.



Alhasil, sejumlah calon pembeli yang mengendarai sepeda motor pun berputar arah.



"Mohon maaf BBM sedang kosong," ucap salah seorang petugas SPBU kepada sang calon pembeli.



Dia juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali hadir di SPBU tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bisa jadi di SPBU Shell di lokasi lain stok masih ada.



"Tergantung setnya aja, masih ada atau tidak, kalau di sini kosong," katanya.



Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU Shell Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Stok BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia.



SPBU tersebut pun sama-sama tampak sepi. Pun, sejumlah calon pembeli balik kanan usai diberi tahu oleh petugas bahwa BBM sedang tak tersedia.



Petugas SPBU pun hanya bersiaga di depan dispenser. Tak ada aktivitas melayani pengisian BBM kepada kendaraan, mereka hanya bertugas memberi tahu calon pembeli yang datang kalau BBM sedang kosong.



Sama seperti SPBU Shell di Tendean, petugas di SPBU Shell Cawang juga tak mengetahui pasti sebab BBM kosong. Mereka juga tak bisa memastikan kapan pasokan BBM kembali datang.



"Kurang tahu bakal ada lagi kapan," katanya.