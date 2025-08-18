Harga BBM Pertamina hingga Vivo Terkini, Turun Serentak Jelang HUT ke-80 RI

Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo turun mulai 1 Agustus 2025, jelang HUT ke-80 RI, meski beberapa produk diesel mengalami kenaikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertamina, Shell, BP hingga Vivo kompak menurunkan harga di SPBU mulai 1 Agustus 2025, atau menjelang perayaan HUT ke-80 RI yang jatuh pada Minggu (17/8/2025), kemarin.

Di SPBU Vivo, harga BBM terkoreksi untuk hampir seluruh produk. Berdasarkan informasi di Instagram resmi @spbuvivo, Revvo 90 kini dipatok Rp12.490 per liter, turun dari Rp12.730. Revvo 92 juga terkoreksi menjadi Rp12.580 dari sebelumnya Rp12.810.

Sementara itu, Revvo 95 turun tipis ke Rp13.050 dari Rp13.300 per liter. Adapun, Diesel Primus Plus disesuaikan ke Rp14.380 dari Rp13.800 per liter.

Tak hanya Vivo, Shell Indonesia juga turut menurunkan tarif BBM. Harga Shell Super kini Rp12.580 per liter, turun dari Rp12.810. Shell V-Power juga terkoreksi ke Rp13.050 dari Rp13.300, sementara Shell V-Power Nitro+ dibanderol Rp13.230 dari sebelumnya Rp13.540.

Kendati demikian, untuk Shell V-Power Diesel justru mengalami kenaikan ke Rp14.380 dari Rp13.830 per liter.

Di lain sisi, Pertamina melakukan penyesuaian dengan pola berbeda. Beberapa jenis BBM turun, namun sebagian lainnya justru naik. Pertamax kini Rp12.200 per liter dari Rp12.500, Pertamax Green dipatok Rp13.000 dari Rp13.250, dan Pertamax Turbo Rp13.200 dari Rp13.500.

Sementara Dexlite naik ke Rp13.850 dari Rp13.650 dan Pertamina Dex melonjak ke Rp14.150 dari Rp13.320. Namun, BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, begitu pula Solar subsidi di Rp6.800 per liter.

Tak ketinggalan, BP-AKR juga melakukan penyesuaian tarif pada awal bulan ini. Harga BP Ultimate dipangkas menjadi Rp13.050 dari Rp13.300, sementara BP 92 turun tipis ke Rp12.550 dari Rp12.600. Berbeda dengan produk bensin, harga BP Ultimate Diesel justru terkerek ke Rp14.380 dari Rp13.800 per liter.

Penurunan harga BBM pada momentum peringatan HUT ke-80 RI ini diharapkan memberi napas segar bagi masyarakat, terutama di tengah tingginya mobilitas menjelang libur kemerdekaan. Tren koreksi tarif juga menjadi sinyal positif bagi daya beli, meski beberapa produk diesel tercatat masih mengalami kenaikan.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terbaru per 1 Agustus 2025:

Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.200 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp13.850 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.150 per liter

Shell

- Shell Super: Rp12.580 per liter

- Shell V-Power: Rp13.050 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp14.380 per liter

- Shell V-Power Nitro+: Rp13.230 per liter

Vivo

- Revvo 90: Rp12.490 per liter

- Revvo 92: Rp12.580 per liter

- Revvo 95: Rp13.050 per liter

- Diesel Primus Plus: Rp14.380 per liter

BP

- BP Ultimate: Rp13.050 per liter

- BP 92: Rp12.550 per liter

- BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter