Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertamina Tegaskan Komitmen Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional dan Swasembada Migas

PHE mengelola 24% blok migas di dalam negeri dan berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional.
Nurbaiti
Nurbaiti - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 18:05
Share
Salah satu fasilitas produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina. /Istimewa-PHE
Salah satu fasilitas produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina. /Istimewa-PHE

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina terus berupaya menggali potensi minyak dan gas bumi (migas) dari berbagai aspek untuk pencapaian target produksi yang telah ditentukan.

Terlebih, Pertamina memegang peran penting sebagai kontributor utama dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional dan swasembada migas. Namun, hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan produksi migas yang signifikan, serta penemuan sumber daya migas baru yang potensial.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y. Nasroen mengungkapkan bahwa saat ini PHE mengelola 24% blok migas di dalam negeri dan berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional.

Dalam menjalankan bisnis, imbuhnya, PHE terus memaksimalkan legacy business melalui peningkatan produksi hulu dengan menjaga baseline produksi dan investasi peningkatan produksi.

Dia memaparkan, hingga semester I/2025 PHE berhasil mencatatkan produksi minyak sebesar 557.000 barel per hari (bopd) dan produksi gas 2,8 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd).

“Di samping peningkatan produksi, urat nadi perusahaan hulu migas adalah bagaimana kami menyiapkan reserve dengan terus mencari sumber daya baru yang bisa berkontribusi terhadap penambahan produksi migas nasional,” kata Hermansyah, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Sejalan dengan itu, dia menerangkan bahwa PHE telah menyelesaikan pengeboran sebanyak 404 sumur pengembangan, dengan 628 kegiatan workover dan 18.714 kegiatan well services.

Dalam kegiatan mencari sumber daya energi demi menjaga ketahanan energi nasional, PHE juga agresif dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dengan mencatatkan survei Seismik 3D sepanjang 539 km2 pada semester I/2025.

Baca Juga : PHE Gencarkan Eksplorasi Migas untuk Keberlanjutan Pasokan Energi

Tak hanya itu, PHE juga berhasil menyelesaikan pengeboran delapan sumur eksplorasi. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan hingga semester I/2025, perusahaan mendapatkan tambahan sumber daya 2C (contingent resources) sebesar 804 juta barel setara minyak (Mmboe).

Selain itu, Subholding Upstream Pertamina mencatatkan penambahan cadangan migas terbukti (P1) migas sebesar 63 Mmboe.

“Pencapaian Subholding Upstream Pertamina ini juga tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras seluruh regional dan anak usaha,” ujar Hermansyah.

Sebagai gambaran, pada awal tahun 2025 ini, Subholding Upstream Pertamina melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih mencatat pencapaian luar biasa dengan hasil tes uji produksi sumur BNG-064 yang melampaui target awal hingga 990%.

Sumur BNG-064 yang berlokasi di Blok D struktur Benuang, bagian dari Field Adera, berhasil menghasilkan 1.400 bopd dan 4,51 Mmscfd, jauh di atas target awal sebesar 190 bopd dan 0,15 Mmscfd.

Baca Juga : Prabowo Kerek Target Lifting Minyak 2026 ke Level 610.000 Barel per Hari

Pencapaian luar biasa sumur BNG-064 diikuti oleh penemuan sumur baru BNG-067 di Area North West Benuang, dengan mencatatkan produksi minyak 660,34 bopd atau 440% dari target awal pemboran sebesar 150 bopd. Sumur BNG-067 juga menghasilkan gas sebesar 0,807 MMscfd atau 207% dari target pengusulan 0,39 MMscfd.

Keberhasilan pengeboran sumur di onshore Jawa Barat (EPN-002) dan akuisisi 3D seismik pada beberapa wilayah kerja onshore Sumatra juga menjadi catatan penting bagi kinerja Subholding Upstream Pertamina, termasuk penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja (WK) Melati dan WK Binaiya yang merupakan hasil lelang Wilayah Kerja tahap I dan II di tahun 2024.

Selain itu, Subholding Upstream mempersiapkan beberapa Project Development yang akan segera On-Stream pada semester II/2025, di antaranya proyek strategis pengembangan Stasiun Pengumpul Akasia Bagus (SP ABG) EP yang didesain untuk mengolah minyak dan gas dengan kapasitas total sebesar 9.000 barel cairan per hari (BLPD) dan 22 MMscfd gas.

Selanjutnya, juga ada Proyek Sisi Nubi yang merupakan proyek penting untuk meningkatkan produksi gas dan minyak (kondensat) dengan kapasitas desain rata-rata 30 MMscfd per platform.

Proyek CEOR lapangan minas di Area A Stage-1 pun tengah bersiap, dengan menginjeksi cairan kimia ke reservoir, diharapkan mampu memberikan penambahan recovery factor sebesar 17%—22%, serta proyek Lapangan OO-OX yang diestimasi mampu menghasilkan tambahan produksi minyak sebesar 2.996 bopd dan produksi gas 21,26 MMscfd.

Subholding Upstream Pertamina secara masif juga melakukan evaluasi atas peluang new venture dengan mempertajam peluang inisiasi potensi eksplorasi baru. Ke depannya dengan kegiatan yang masif dan agresif, melalui beberapa kegiatan joint study dan project new venture yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan menambah portfolio Wilayah Kerja Eksplorasi Baru di Subholding Upstream Pertamina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nurbaiti
Editor : Nurbaiti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
2 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PHE Gencarkan Eksplorasi Migas untuk Keberlanjutan Pasokan Energi

PHE Gencarkan Eksplorasi Migas untuk Keberlanjutan Pasokan Energi

Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Geothermal Issuers PGEO, DSSA, BREN Gain Momentum

Geothermal Issuers PGEO, DSSA, BREN Gain Momentum

Sepanjang 2024, PHR Produksi 60,10 Juta Barel Setara Minyak

Sepanjang 2024, PHR Produksi 60,10 Juta Barel Setara Minyak

Denny JA & Qodari Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE)

Denny JA & Qodari Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE)

Tancap Gas PHE Gencarkan Eksplorasi, Produksi Minyak Januari Tembus 553.670 Barel

Tancap Gas PHE Gencarkan Eksplorasi, Produksi Minyak Januari Tembus 553.670 Barel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas
Energi & Tambang
6 menit yang lalu

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas

OPINI: Kemiskinan & Kesehatan Mental
Ekonomi
26 menit yang lalu

OPINI: Kemiskinan & Kesehatan Mental

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih
Ekonomi
35 menit yang lalu

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
9 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Tegaskan Komitmen Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional dan Swasembada Migas
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Pertamina Tegaskan Komitmen Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional dan Swasembada Migas

Mendagri Minta Pemda Kreatif Cari Pendapatan, Jangan Beratkan Masyarakat
APBN
57 menit yang lalu

Mendagri Minta Pemda Kreatif Cari Pendapatan, Jangan Beratkan Masyarakat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

2

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

3

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

4

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

2

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

3

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

4

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan