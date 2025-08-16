Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% optimis, namun tantangan penerimaan negara dan biaya utang tinggi memerlukan strategi ekstra.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 19:30
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi target penerimaan negara hingga biaya utang yang tinggi. 

Saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi optimistis di 5,4% dengan inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, dan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam RAPBN 2026. 

Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menyatakan meskipun targetnya optimistis, tapi masih ada tantangan besar yang akan muncul, baik dari sisi penerimaan negara yang melemah serta biaya utang yang tinggi. 

"Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% sangat optimis, sementara realisasi 2023–2025 selalu di bawah target. Oleh karena itu, upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi butuh strategi ekstra," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025). 

Terkait target inflasi sebesar 2,5% pada tahun depan, Eko menilai masih relatif realistis, sejalan dengan capaian sebelumnya yang cenderung rendah. 

"Namun, potensi lonjakan harga pangan tetap menjadi risiko utama terhadap daya beli masyarakat. Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, lebih pesimistis dibanding target sebelumnya. Perlu strategi penguatan atau apresiasi Rupiah kembali ke bawah Rp16.000 agar stabilitas makro lebih terjaga," ujarnya. 

Baca Juga

Selain itu, Eko juga menyoroti Yield SBN Indonesia yang masih mahal (target 6,9% pada 2026) dibanding negara lain. Dia menilai hal ini akan membebani fiskal dan bisa mengganggu keberlanjutan apabila tidak ditekan ke kisaran 6%. 

"Gap total penerimaan negara pada RAPBN 2026 terhadap outlook 2025 mencapai Rp282,2 triliun, sehingga strategi peningkatan penerimaan harus dilakukan tanpa menekan basis pajak yang sudah patuh," tegasnya. 

Terakhir, Eko juga menegaskan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% hanya mungkin bila pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, optimalisasi ekspor, masuknya investasi yang memutar uangnya di dalam negeri, dan efisiensi birokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
4 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Prabowo Terlalu Optimistis

Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Prabowo Terlalu Optimistis

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Economic Growth Poised to Gain Momentum

Economic Growth Poised to Gain Momentum

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya
Ekonomi
14 menit yang lalu

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra
Ekonomi
58 menit yang lalu

Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
11 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026
Pajak
1 jam yang lalu

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Kodak Akui Belum Punya Dana untuk Bayar Utang, Sinyal Bangkrut setelah 130 Tahun?
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Kodak Akui Belum Punya Dana untuk Bayar Utang, Sinyal Bangkrut setelah 130 Tahun?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

2

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

3

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

4

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

5

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

2

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

3

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

4

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

5

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026