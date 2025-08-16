Bisnis Indonesia Premium
Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

PT KCIC menawarkan diskon Rp45.000 untuk kereta cepat Whoosh pada 17 Agustus 2025, merayakan HUT ke-80 RI. Berlaku untuk kelas Premium Economy.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 20:45
Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025
Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025 / BISNIS - Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 besok, PT KCIC memberikan diskon spesial sebesar Rp45.000 untuk penumpang kereta cepat Whoosh.

Dikutip dari akun instagram whoosh, Promo Merah Putih, diskon Rp45.000 naik Whoosh ini berlaku hanya di tanggal 17 Agustus 2025 saja.

Potongan atau diskon spesial itu diberikan untuk kelas premium ekonomi khusus keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

"Halo, Sobat #Whoosh! Rayakan HUT ke-80 RI bareng KCIC lewat promo Whoosh Merah Putih potongan Rp45.000 untuk kelas Premium Economy khusus keberangkatan 17 Agustus 2025," tulis mereka.

Disebutkan juga tersedia 2.220 kursi di empat jadwal spesial: 08.00 & 17.00 dari Stasiun Halim, serta 08.05 & 17.05 dari Stasiun Tegalluar Summarecon.

Tiket bisa dibeli lewat aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, atau langsung di loket & mesin TVM.

Pembelian Tiket Whoosh
Pembelian tiket dapat dilakukan secara offline dan online.
Pembelian offline dapat dilakukan diLoket Stasiun dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 15 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran tunai maupun non tunai (Debit Card, Credit Card, dan QRIS)
Ticket Vending Machine hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan QRIS
Pembelian online dapat dilakukan melalui:Aplikasi Whoosh Kereta Cepat hingga dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
Website ticket.kcic.co.id dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
Untuk pembelian tiket Whoosh di mitra lainnya, mengikuti ketentuan dari tiap mitra-mitra tersebut.
Registrasi Akun Whoosh
Pendaftaran Pengguna Melalui Aplikasi dan Website

Download aplikasi “Whoosh – Kereta Cepat” pada Playstore dan AppStore atau buka website ticket.kcic.co.id
Buka aplikasi dan pilih opsi “Registrasi”
Isi semua data personal yang ada;Username
Password (terdiri dari 8-16 karakter, menggunakan angka,lambang, huruf depan kapital)
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Tipe Pengguna (dewasa/ anak anak)
Negara asal
Pilih tipe dokumen yang akan dipilih (KTP/Passport). Lalu isi nomor, nama dan tanggal habis masa berlaku dokumen tersebut.
Kemudian masukan email dan nomor WhatsApp pengguna, lalu klik tombol merah “kirim/send” untuk memperoleh kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan WhatsApp yang sudah didaftarkan.
Mohon untuk tidak menklik tombol merah secara terus menerus untuk menghindari gagalnya registrasi

Setelah kode verifikasi email dan whatsapp di isi, lalu klik Terms of Service and Privacy Agreement dan klik submit.
Geser graphic validation/puzzle yang muncul.
Selamat Anda sudah berhasil melakukan registrasi!

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

