Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Presiden Prabowo memilih Kereta Cepat Whoosh untuk kunjungan ke ITB Bandung, menunjukkan kepercayaan pemerintah pada transportasi publik modern dan efisien.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 20:14
Share
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto menggunakan Kereta Cepat Whoosh untuk kunjungan kerja ke Bandung, menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap moda transportasi ini.
  • Perjalanan Presiden bersama Whoosh berjalan lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat, menjadi contoh penggunaan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
  • Sejak beroperasi pada 2023, Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 10,7 juta penumpang dengan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan setiap tahunnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com,JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan Kereta Cepat Whoosh ketimbang pesawat kepresidenan maupun helikopter dalam kunjungan kerja ke Konvensi Saintek dan Industri yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, perjalanan Presiden menggunakan Whoosh ke Bandung, merupakan bentuk nyata kepercayaan dari pemerintah terhadap moda transportasi cepat dan modern ini.

“Seluruh rangkaian perjalanan Presiden dan rombongan Menteri bersama Whoosh berlangsung lancar, aman, dan tepat waktu berkat persiapan yang matang, sarana dan prasarana yang andal, standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, serta dukungan dari seluruh petugas kami di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

Kehadiran Presiden yang memilih menggunakan perjalanan Whoosh reguler bersama masyarakat umum mendapat sambutan hangat dari penumpang yang merasa bangga dapat berbagi perjalanan bersama Kepala Negara.

Lebih dari itu, penggunaan transportasi publik oleh Presiden dan para pejabat negara ini juga menjadi contoh konkret bagi masyarakat untuk mulai beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, demi mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Sejak dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 10,7 juta penumpang. Saat ini, Whoosh beroperasi dengan 62 jadwal perjalanan setiap harinya, dengan headway tiap 30 menit sekali untuk menghadirkan mobilitas yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Baca Juga

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memilih Whoosh sebagai sarana perjalanan resmi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pelayanan Whoosh,” tutup Eva.

Untuk diketahui, pada Rabu (6/8/2025) Presiden berangkat dari Stasiun Halim pukul 20.00 WIB menggunakan KA G1057 dan tiba di Stasiun Tegalluar Summarecon sekitar pukul 20.45 WIB.  Pada perjalanan perdananya Presiden menggunakan Whoosh ini, Presiden menjalani seluruh prosedur keberangkatan sebagaimana penumpang umum dan tetap berbaur bersama masyarakat selama perjalanan dan setibanya di Stasiun Tegalluar Summarecon.

Keesokan harinya, Kamis, 7 Agustus 2025, Presiden kembali ke Jakarta dari Stasiun Padalarang menggunakan KA G1036, dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 14.52 WIB. Seluruh rangkaian perjalanan Presiden menggunakan Whoosh berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.

Mengacu berita sebelumnya, perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya.  

Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto. 

Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

Tingginya minat masyarakat memilih moda transportasi Whoosh ini pun tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Jakarta—Bandung. Terbukti pada semester I/2025, jumlah penumpang mencapai 2,94 juta orang atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year on year/YoY). 

Secara bulanan atau month to month (MtM), jumlah penumpang Whoosh mencapai 555.000 orang pada Juni 2025 atau tumbuh 4,90%. Lonjakan penumpang tersebut terjadi utamanya didorong oleh momentum Idulfitri, libur sekolah, dan Tahun Baru Islam. 

Sementara secara kumulatif atau sejak Whoosh pertama kali beroperasi pada 2023, kereta cepat ini total sudah membawa 10 juta pelanggan hingga Juni 2025. Jumlah rata-rata pelanggan yang naik Whoosh per harinya mencapai 24.000—25.000 orang/hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
1 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
32 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Danantara Siap Bereskan Utang Kereta Cepat WHOOSH, Ini Respons Menteri Rosan

Danantara Siap Bereskan Utang Kereta Cepat WHOOSH, Ini Respons Menteri Rosan

Pemerintah Percepat Kajian Perluasan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Surabaya

Pemerintah Percepat Kajian Perluasan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Surabaya

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas
Jasa & Niaga
1 menit yang lalu

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya
Transportasi & Logistik
16 menit yang lalu

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung
Transportasi & Logistik
48 menit yang lalu

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir
Ekonomi Global
57 menit yang lalu

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk