Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Author

Hermawan

Kepala Divisi Inisiasi Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Lihat artikel saya lainnya

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

Pada 2026, Pemda harus mengadopsi pembiayaan kreatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendukung pembangunan infrastruktur, sejalan dengan visi nasional.
Hermawan
Hermawan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:49
Share
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki ta­­­­hun 2026, Pemerintah Daerah (Pem­­da) di­­­ha­­­dapkan pada tantangan besar dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur. Dalam Rancangan APBN 2026, transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp650 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2025.

Dalam situasi ini, Pemda harus mencari jalan keluar untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pembiayaan kreatif bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat, RPJMN 2025–2029 menempatkan pembangunan infrastruktur dan penghiliran ekonomi daerah sebagai salah satu prioritas nasional. Menteri Keuangan dalam International Conference on Infrastructure 2025 beberapa waktu yang lalu, menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp10.303 triliun di mana Pemerintah hanya mampu menyediakan 40% dari kebutuhan tersebut.

Kebutuhan pembangunan yang cukup besar di daerah dan kondisi fiskal yang makin ketat mengakibatkan Pemda harus melakukan prioritisasi dan refocussing program. Sebagian besar daerah di Indonesia sangat bergantung pada dana transfer pusat yang menyumbang lebih dari 60% komposisi APBD mereka. Ruang belanja modal yang menyempit berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta kualitas pelayanan publik. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dapat menimbulkan stagnasi pembangunan di daerah.

Berbagai proyek infrastruktur daerah yang dapat menunjang pembangunan per­ekonomian daerah serta menciptakan multiplier effect seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, penerangan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai dan pembangunan sekolah memerlukan belanja modal yang cukup besar yang tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh APBD. Kondisi ini menegaskan bahwa pembia­yaan kreatif harus menjadi tulang punggung pembangunan, terlebih bagi daerah yang memiliki PAD terbatas, ketimpangan geografis, dan risiko fiskal tinggi.

Keberhasilan Pemda dalam mengatasi tantangan fiskal untuk pembangunan di daerahnya, bergantung kepada kemampuan Pemda untuk mengakses sumber pembiayaan yang beragam yang berasal dari swasta dan lembana keuangan nasional maupun internasional untuk dapat di­­­gerakkan melalui skema pembiayaan kreatif. Skema pembiayaan kreatif yang dapat dimanfaatkan Pemda mencakup Public-Private Partnership (PPP), Limited Concession Scheme (LCS), Land Value Capture, pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah termasuk green bonds, dan kerja sama pemanfaatan aset daerah untuk mengoptimalkan aset daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan. Skema pembiayaan kreatif tersebut memungkinkan Pemda untuk membiayai proyek, tanpa harus menunggu ruang fiskal Pemda dari anggaran rutin tahunan.

Baca Juga

Salah satu contoh implementasi sukses dalam pembiayaan kreatif datang dari Kabupaten Madiun. Melalui skema PPP/KPBU, Pemkab Madiun dapat menggandeng swasta untuk proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) berbasis LED hemat energi. Proyek ini tidak hanya efisien dari sisi belanja listrik, tetapi juga meningkatkan keamanan jalan dan mendukung kegiatan ekonomi malam hari. UMKM dan sektor informal mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena tersedianya sarana pendukung kegiatan malam hari. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pembiayaan kreatif berskala menengah dapat memberikan dampak nyata dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kolaborasi pemerintah-swasta.

Namun, realisasi dari potensi pembiayaan kreatif ini seringkali menghadapi tantangan kapasitas teknis di tingkat daerah (World Bank, 2017). Banyak Pemda masih menghadapi kesulitan, terutama dalam menyiapkan studi kelayakan, desain alokasi risiko, dan struktur pembiayaan proyek yang kompleks. Di sinilah peran seperti Kemenkeu, Bappenas, LKPP, dan kementerian/lembaga lainnya menjadi krusial untuk memberikan asistensi, pelatihan, dan pendampingan kepada Pemda. Pusat layanan teknis dan knowledge hub regional dapat menjadi infrastruktur kelembagaan untuk mengakselerasi kesiapan daerah.

Kapasitas teknis di tingkat daerah selain harus ditingkatkan melalui capacity building, juga perlu didorong dengan upaya kepala daerah untuk melakukan transformasi organisasi di lingkungan Pemda. Organisasi di Pemda harus lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil sesuai dengan konsep New Public Management (NPM) yang disampaikan oleh Hood (1991). NPM menekankan pada adopsi prinsip pola kerja swasta dalam sehingga dapat menciptakan layanan publik yang lebih meningkat kepada masyarakat.

Tantangan pembiayaan pembangunan daerah ke depan tidak bisa dijawab dengan pendekatan konvensional. Ketika ruang fiskal menyempit dan kebutuhan infrastruktur terus meningkat, pembiayaan kreatif harus menjadi strategi utama. Dengan menjadikan Asta Cita dan RPJMN 2025–2030 sebagai panduan arah, serta mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola, tahun 2026 bisa menjadi momentum penting akselerasi pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berdaya tahan sekaligus melakukan transformasi organisasi Pemda yang lebih adaptif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hermawan
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
1 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

INDUSTRI PEMBIAYAAN : Leasing Tunggu Bunga Kredit Turun

INDUSTRI PEMBIAYAAN : Leasing Tunggu Bunga Kredit Turun

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat

BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%, Pengusaha Pembiayaan Tak Langsung dapat Manfaat

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Data Program 3 Juta Rumah Belum Sinkron, Begini Kata Maruarar dan Kepala BPS

Data Program 3 Juta Rumah Belum Sinkron, Begini Kata Maruarar dan Kepala BPS

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Pawn Industry Heats Up

Pawn Industry Heats Up

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2026 Besok, Ini Jadwal dan Lokasinya
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2026 Besok, Ini Jadwal dan Lokasinya

Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya
Jasa & Niaga
47 menit yang lalu

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati
Ekonomi
52 menit yang lalu

Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026
Ekonomi
1 jam yang lalu

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

3

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

4

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

5

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemanfaatan Limbah Logam Untuk Kerajinan Miniatur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

3

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

4

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

5

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya