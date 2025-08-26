Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Stok beras Indonesia mencapai 4,2 juta ton pada Agustus 2025, tertinggi dalam sejarah, namun harga beras melonjak. Ada apa?
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:00
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras  per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya. 

BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025.

Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog. 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

Baca Juga

“Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Ilustrasi beras
Ilustrasi beras

Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

“Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

“Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

Harga Beras

Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025.

Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500.

Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram.

Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi.

Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu.

Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram.

Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Kuli mengangkut beras
Kuli mengangkut beras

Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025.

Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti
Pajak
9 menit yang lalu

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
25 Agt 2025 | 13:10 WIB

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan