Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo mengeklaim angka pengangguran RI pada Februari 2025 terendah sejak 1998. Berikut faktanya.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:08
Share
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ReutersAjeng Dinar Ulfiana
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ReutersAjeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa tingkat pengangguran di Tanah Air saat ini turun ke level terendah sejak krisis yang terjadi pada 1998 silam.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR & DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu.

"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025).

Eks Danjen Kopassus ini melanjutkan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.

"Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA [sumber daya alam] dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara," jelasnya.

Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencapai 153,05 juta orang pada Februari 2025, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.

Baca Juga

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibandingkan Februari 2024.

Apabila ditelisik lebih lanjut berdasarkan data BPS tahun 1998 hingga 2025, realisasi pada Februari tahun ini hanya lebih tinggi dibandingkan dengan TPT tahunan pada 1997 yang sebesar 4,69%.

Pada 1998, TPT tahunan berada pada level 5,46%, lantas cenderung meningkat pada beberapa tahun berikutnya. TPT pada 1999 mencapai 6,36%, naik menjadi sebesar 6,08% pada 2000, sebesar 8,10% pada 2001, sebesar 9,06% pada 2002, sebesar 9,67% pada 2003, dan 9,86% pada 2004.

Sejak 2005, BPS mengubah pola pelaporan tingkat pengangguran menjadi per Februari dan Agustus tiap tahunnya. Pada Februari 2005, TPT nasional berada pada level 10,26%, kemudian meningkat ke angka 10,45% pada Februari 2006.

Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun pada satu windu berikutnya, yakni sempat menyentuh 5,70% pada Februari 2014. Pada Februari 2019, persentase TPT nasional menyentuh kepala 4 dengan persentase 4,98%, tetapi melonjak ke angka 6,26% pada Februari 2021.

Realisasi itu kembali menurun usai Februari 2022 yang mencatatkan TPT sebesar 5,83%. TPT pada Februari 2023 dan Februari 2024 terus menurun masing-masing sebesar 5,45% dan 4,76%.

Berikut perincian data pengangguran di Indonesia pada 1998–2025:

1997: 4,69%
1998: 5,46%
1999: 6,36%
2000: 6,08%
2001: 8,10%
2002: 9,06%
2003: 9,67%
2004: 9,86%
Februari 2005: 10,26%
Februari 2006: 10,45%
Februari 2007: 9,75%
Februari 2008: 8,46%
Februari 2009: 8,14%
Februari 2010: 7,41%
Februari 2011: 6,96%
Februari 2012: 6,37%
Februari 2013: 5,88%
Februari 2014: 5,70%
Februari 2015: 5,81%
Februari 2016: 5,50%
Februari 2017: 5,33%
Februari 2018: 5,10%
Februari 2019: 4,98%
Februari 2020: 4,94%
Februari 2021: 6,26%
Februari 2022: 5,83%
Februari 2023: 5,45%
Februari 2024: 4,82%
Februari 2025: 4,76%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
7 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
37 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

Ada 1 Juta Sarjana Menganggur, Wamenaker Salahkan Mafia Regulasi

Ada 1 Juta Sarjana Menganggur, Wamenaker Salahkan Mafia Regulasi

Prabowo Klaim Pengangguran Turun, Faktanya Data PHK Cetak Rekor

Prabowo Klaim Pengangguran Turun, Faktanya Data PHK Cetak Rekor

Media Asing Soroti Gen Z Sulit Cari Kerja di RI, Istana Buka Suara

Media Asing Soroti Gen Z Sulit Cari Kerja di RI, Istana Buka Suara

Prabowo Klaim Angka Pengangguran & Kemiskinan Turun, Menaker Buka Suara

Prabowo Klaim Angka Pengangguran & Kemiskinan Turun, Menaker Buka Suara

Ribuan Pelamar Kerja Menggantungkan Asa di Job Fair 2025

Ribuan Pelamar Kerja Menggantungkan Asa di Job Fair 2025

Pengangguran RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Menaker Bilang Begini

Pengangguran RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Menaker Bilang Begini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?
Jasa & Niaga
14 menit yang lalu

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli
Ekonomi Global
17 menit yang lalu

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?
Infrastruktur
35 menit yang lalu

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026
Properti
1 jam yang lalu

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia