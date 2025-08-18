Bisnis Indonesia Premium
Buruh Tanggapi Klaim Prabowo soal Pengangguran RI Terendah Sejak 1998

Buruh menanggapi pidato Prabowo yang mengeklaim angka pengangguran di Indonesia terendah sejak 1998.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:45
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Afiffah Rahmah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Afiffah Rahmah

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengeklaim bahwa tingkat pengangguran di Tanah Air saat ini menyentuh level terendah sejak krisis moneter 1998.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan bahwa pernyataan itu sepatutnya diiringi dengan data yang akurat, misalnya dengan merujuk pada data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau disebutkan tahun 2025 ini kan belum selesai, yang tersurvei baru pada Januari sampai Februari. Sementara dari Maret sampai Agustus ini masih dalam proses survei oleh BPS,” kata Ristadi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Terkait kondisi di lapangan, dia menyebutkan bahwa terdapat beberapa contoh yang menunjukkan bahwa para pencari kerja masih membanjiri bursa pekerjaan yang digelar di sejumlah daerah.

Sementara itu, dari aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), Ristadi mengaku sedikit meragukan data yang disampaikan oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) periode Agustus 2024–Februari 2025, jumlah buruh yang terkena PHK nyaris menyentuh 1 juta orang yang didominasi dari industri pengolahan.

“Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini yang belum diketahui sebetulnya jumlah pekerja yang terkena PHK itu berapa,” lanjutnya.

Kendati demikian, pada periode yang sama, Ristadi menyebut bahwa penyerapan tenaga kerja nyaris menyentuh angka 500.000, sehingga angka pengangguran pada industri pengolahan berkisar 400.000 orang.

Dia pun meminta pemerintah lebih memerinci data terkait tingkat pengangguran dan PHK ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

“Mungkin di keseluruhan sektor, terutama di sektor informal, mungkin penyerapannya jauh lebih besar. Saya kira ini juga harus lebih dijelaskan by data oleh pemerintah atas pernyataan dari Presiden Prabowo,” pungkas Ristadi.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan perihal tingkat pengangguran teranyar itu dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR & DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu.

"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, BPS melaporkan bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang pada Februari 2025, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.

TPT pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibandingkan Februari 2024. Jumlah itu juga lebih rendah dari TPT pada 1998 yang berada pada level 5,46%.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Anggaran MBG Tembus Rp335 Triliun, Pemerintah Pastikan Penerima Terima Nutrisi
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Anggaran MBG Tembus Rp335 Triliun, Pemerintah Pastikan Penerima Terima Nutrisi

Buruh Tanggapi Klaim Prabowo soal Pengangguran RI Terendah Sejak 1998
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Buruh Tanggapi Klaim Prabowo soal Pengangguran RI Terendah Sejak 1998

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

