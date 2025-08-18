Bisnis Indonesia Premium
Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

Penumpang Kereta Suite Class dan Luxury KAI melonjak di 2025, menunjukkan minat tinggi pada perjalanan mewah dan eksklusif di Indonesia.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:38
PT Kereta Api Indonesia (KAI) meluncurkan layanan terbaru kereta mewah dengan nama Kereta Suite Class Kompartemen - BISNIS/Gajah Kusumo
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia mencatat peningkatan penumpang signifikan pada layanan Kereta Suite Class Compartment dan Kereta Luxury sepanjang 2025.
  • Kereta Suite Class Compartment melayani 20.556 penumpang dari Januari hingga Juli 2025, meningkat 27,76% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
  • Layanan Kereta Luxury mengangkut 93.531 penumpang pada Januari-Juli 2025, menunjukkan minat masyarakat terhadap perjalanan kereta sebagai bagian dari wisata.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan pada layanan kelas mewah yakni Kereta Suite Class Compartment hingga Kereta Luxury di sepanjang 2025.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mencatat layanan Kereta Suite Class Compartment melayani 20.556 penumpang pada Januari–Juli 2025. Jumlah penumpang di kelas tertinggi dalam layanan kereta api ini meningkat 27,76% dari 16.089 penumpang pada Januari–Juli 2024.

"Peningkatan jumlah penumpang Suite Class Compartment menunjukkan adanya pasar yang kuat untuk layanan perjalanan eksklusif di Indonesia," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (18/8/2025).

Sepanjang 2024, lanjutnya, KA Suite Class Compartment mencatat total 28.496 pelanggan, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap pengalaman perjalanan yang mengutamakan kemewahan, privasi, dan kenyamanan.

Layanan Suite Class Compartment tersedia pada sejumlah perjalanan KA favorit, yaitu KA Argo Semeru relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), KA Bima relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), KA Argo Anjasmoro relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP).

Kereta Suite Class Compartment yang meluncur sejak 10 Oktober 2023, memiliki pintu geser untuk privasi penuh, kursi ergonomis yang dapat direbahkan menjadi tempat tidur datar, layar hiburan pribadi, meja lipat multifungsi, serta layanan makanan dan minuman premium yang dihidangkan langsung di kabin.

Sementara, layanan Kereta Luxury mencatat telah mengangkut 93.531 penumpang sepanjang Januari hingga Juli 2025. Adapun sepanjang 2024, jumlah pelanggan Kereta Luxury mencapai 183.414 penumpang.

"Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin melihat perjalanan dengan kereta api bukan sekadar transportasi, melainkan juga sebagai bagian dari wisata itu sendiri," ujarnya.

Dia menjelaskan Kereta Luxury tersedia pada rangkaian KA pilihan, antara lain Argo Anggrek Luxury Sleeper relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), Argo Dwipangga Luxury relasi Gambir–Solo Balapan (PP), Argo Lawu Luxury relasi Gambir–Solo Balapan (PP), Gajayana Luxury relasi Gambir–Malang (PP), Sembrani Luxury relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), dan Taksaka Luxury relasi Gambir–Yogyakarta (PP).

Anne mengatakan fasilitas yang ditawarkan yakni kursi ergonomis elektrik dapat direbahkan hampir rata dengan sandaran kaki, layar sentuh pribadi berisi hiburan, port USB untuk mengisi daya, hingga layanan makanan dan minuman pilihan. Jumlah kursi yang terbatas membuat suasana dalam kereta terasa lebih privat, tenang, dan lega, sehingga pelanggan dapat beristirahat, bekerja, atau sekadar menikmati pemandangan.

"Suasana eksklusif inilah yang membuat Kereta Luxury sering dipilih untuk perjalanan jarak jauh. Tidak sedikit pelanggan yang justru menjadikan pengalaman naik kereta ini sebagai highlight dari liburan mereka," katanya.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

