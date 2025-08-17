Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

Nikmati tarif spesial Rp80 untuk MRT, Transjakarta, dan LRT pada 17-18 Agustus 2025 dalam rangka HUT ke-80 RI. KAI dan Whoosh juga tawarkan diskon menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif flat Rp80 ditawarkan spesial di hari kemerdekaan RI hari ini 17 Agustus 2025 oleh MRT, LRT, dan juga TransJakarta.

Promo ini diberikan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk naik angkutan umum di Jakarta dengan harga murah.

Berikut deretan promo angkutan umum dari MRT hingga Whoosh

1. MRT

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, MRT Jakarta memberlakukan tarif spesial Rp80 untuk seluruh perjalanan MRT Jakarta pada Minggu—Senin, 17–18 Agustus 2025. Penerapan tarif khusus Rp80 ini merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0135 Tahun 2025 tentang Penugasan Tarif Khusus Layanan Angkutan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Pelanggan dapat menikmati tarif ini melalui pembayaran menggunakan uang elektronik seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, JakCard, atau melalui aplikasi JakLingko dan MyMRTJ. Selain itu, dapat juga melalui dompet digital (e-wallet) GoPay, DANA, AstraPay, i.saku, bank digital blu by BCA Digital, kartu kredit Mastercard, Kredivo di Aplikasi MyMRTJ. Mesin penjualan tiket MyMRTJ Lite di seluruh stasiun menggunakan QRIS, kartu debit & kartu kredit seluruh bank.

Tarif spesial ini berlaku di seluruh layanan MRT Jakarta dan terintegrasi dengan moda transportasi publik lain di Jakarta, sehingga memudahkan masyarakat menjelajahi kota selama momen kemerdekaan. Tarif normal akan kembali berlaku pada Selasa, 19 Agustus 2025.

MRT Jakarta mendukung upaya pemerintah dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia melalui penerapan tarif khusus Rp80. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus bentuk kolaborasi lintas moda untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, MRT Jakarta senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

2. KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup bayar 80% dari harga tiket dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari tanggal 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Tarif diskon ini berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Transjakarta

Merayakan HUT ke-80 RI, yuk naik Transjakarta!

Dengan tarif spesial Rp80, Transjakarta akan menemani perjalanan pelanggan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80

Sahabat TiJe bisa menikmati tarif spesial cuma Rp80,- bareng Transjakarta dari tanggal 17 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB - 18 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB. Yuk meriahkan Dirgahayu RI bareng Transjakarta

4. LRT

Kementerian Perhubungan menetapkan tarif flat Rp80 untuk seluruh perjalanan LRT Jabodebek pada 17–18 Agustus 2025. Kebijakan ini menjadi 'kado' dalam merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, bagi masyarakat luas.

5. Whoosh

Promo Merah Putih: Diskon Rp45.000 Naik Whoosh di 17 Agustus!

Halo, Sobat #Whoosh! Rayakan HUT ke-80 RI bareng KCIC lewat promo Whoosh Merah Putih — potongan Rp45.000 untuk kelas Premium Economy khusus keberangkatan 17 Agustus 2025.

Tersedia 2.220 kursi di empat jadwal spesial: 08.00 & 17.00 dari Stasiun Halim, serta 08.05 & 17.05 dari Stasiun Tegalluar Summarecon. Tiket bisa dibeli lewat aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, atau langsung di loket & mesin TVM.

Syarat dan Ketentuan Tarif Transportasi Publik Rp80

Masa Periode Berlaku Tarif khusus layanan transportasi publik senilai Rp80 ini berlaku pada: Hari/Tanggal: Minggu, 17 Agustus 2025.

Periode Waktu: Pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Jenis dan Rute Layanan yang Berlaku (Khusus Jakarta)

Tarif khusus Rp80 tersebut dapat dinikmati oleh semua warga Jakarta maupun pendatang yang menggunakan layanan Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta pada rute Velodrome–Pegangsaan Dua.

Metode Pembayaran yang Dapat Digunakan - Kartu uang elektronik (KUE) Mandiri E-Money, Bank BCA Flazz, Bank BNI Tap Cash, dan Bank BRI Brizzi. Kartu JakLingko, KMT, dan JakCard. Aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

Sebagai catatan, tarif ini tidak berlaku untuk layanan yang sebelumnya sudah memiliki kebijakan tarif Rp0, seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, serta layanan gratis berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 133 Tahun 2018. Layanan-layanan tersebut tetap beroperasi sesuai ketentuan awal tanpa perubahan tarif.