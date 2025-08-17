Bisnis Indonesia Premium
Promo dan Diskon Tiket Pesawat Spesial HUT ke-80 RI, dari Garuda hingga Pelita Air

Nikmati promo tiket pesawat spesial HUT ke-80 RI dari Garuda, AirAsia, Pelita Air, dan Citilink dengan diskon hingga Rp800.000. Pesan segera untuk penerbangan domestik dan internasional!
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:55
Garuda Indonesia (GIAA) mengoperasikan livery tematik Pikachu Jet GA-1 yang diaplikasikan pada pesawat Boeing 737-800 NG./Garuda Indonesia
Garuda Indonesia (GIAA) mengoperasikan livery tematik Pikachu Jet GA-1 yang diaplikasikan pada pesawat Boeing 737-800 NG./Garuda Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan hanya kereta dan TransJakarta, tapi tiket pesawat juga menawarkan harga spesial di 17 Agustus 2025 atau HUT Ke-80 RI.

Promo dan diskon tiket pesawat itu ditawarkan Garuda Indonesia, hingga Pelita Air.

Adapun promo yang ditawarkan berupa potongan hingga Rp800.000.

Berikut deretan promo tiket pesawat spesial kemerdekaan RI

1. Garuda Indonesia

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Garuda Indonesia selaku maskapai flag-carrier menghadirkan penawaran spesial untuk Anda yang ingin merayakannya dengan menjelajah keindahan Nusantara dan dunia: potongan harga hingga Rp800.000.

Dapatkan potongan harga spesial tersebut untuk setiap pemesanan tiket penerbangan melalui website Garuda Indonesia atau aplikasi FlyGaruda dengan menggunakan kode promo MERDEKA. Promo ini berlaku untuk tiket sekali jalan dan pergi-pulang di seluruh rute domestik dan internasional, dengan periode pemesanan hingga 17 Agustus 2025 dan periode penerbangan hingga 28 Februari 2026.

Rayakan semangat kemerdekaan dengan melangkah lebih jauh bersama Garuda Indonesia, ayo terbang tinggi penuh arti!

2. Air Asia

Promo AirAsia S.E.A You Soon harga mulai Rp. 469.000 all-in sekali jalan berlaku mulai tanggal 11–17 Agustus 2025 untuk terbang ke destinasi ASEAN.

Siap keliling ASEAN dengan harga yang bikin senyum lebar? AirAsia lagi kasih penawaran spesial lewat promo S.E.A You Soon!

Mulai dari Rp. 469.000 all-in sekali jalan, kamu bisa terbang langsung ke berbagai destinasi favorit di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Brunei, dan banyak tujuan menarik lainnya.

Promo ini cuma berlaku selama 1 minggu, jadi pastikan kamu pesan tiketnya di periode 11–17 Agustus 2025. Periode terbangnya fleksibel banget, mulai sekarang hingga 30 Juni 2026.

Pesan langsung lewat AirAsia MOVE dan nikmati penerbangan nyaman dengan harga super hemat.

Harga mulai Rp. 469.000 berlaku untuk sekali jalan, sudah termasuk pajak (all-in).
Periode pemesanan: 11–17 Agustus 2025.
Periode terbang: Sekarang – 30 Juni 2026.
Berlaku untuk rute langsung ke destinasi ASEAN yang dipilih.
Pemesanan hanya melalui platform AirAsia MOVE.
Syarat dan ketentuan lain mengikuti kebijakan AirAsia.

3. Pelita Air

Tahun ini Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80, dan Pelita Air mengundang kamu untuk ikut merayakannya dengan cara paling seru, jalan-jalan hemat ke destinasi impian!

Lewat promo spesial "Merdeka SurPRICE", kamu bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp808.000 untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi (PP).

Caranya semudah senyum saat dapat tiket murah: cukup pesan tiket melalui website atau aplikasi mobile Pelita Air pada 17 Agustus 2025, untuk periode terbang 1 September – 28 Oktober 2025. Berlaku untuk semua rute domestik & internasional Pelita Air, kecuali Yogyakarta dan Palembang.

Bayangkan… bersantai di pantai pasir putih Bali, menikmati birunya laut Lombok, menjelajah kuliner Makassar, hingga menyusuri pegunungan Sumatera — semuanya bisa kamu nikmati dengan harga yang bikin liburan semakin menyenangkan.

Catat tanggalnya, 17 Agustus 2025, dan siapkan dirimu terbang merdeka bersama Pelita Air. Karena kemerdekaan tahun ini, rasanya harus selezat liburan impianmu!

4. Citilink

Kemerdekaan artinya kebebasan untuk terbang tinggi, menjelajah tanpa batas di Nusantara sampai ke luar negeri!

Yuk rayakan HUT RI yang ke-80 bareng Citilink di promo 8.8 Independeals Day! Mulai 8-17 Agustus 2025, dapatkan harga tiket domestik mulai Rp800.000, gratis ekstra bagasi 8 kg khusus member LinkMiles, harga spesial PP tiket internasional hanya Rp800.000, serta Citilinkers bisa terbang gratis ke berbagai rute dengan menukarkan 8000 miles saja!

Selain itu, nantikan Flight Sale setiap harinya pukul 11.00-13.00 WIB dan dapatkan harga spesial terbang ke luar negeri hanya Rp88.000.

Tunggu apa lagi? Yuk pesan tiketnya sekarang di Aplikasi Citilink atau citilink.co.id sebelum kehabisan!

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

