Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

Semarang akan membangun LRT dengan dukungan pemerintah pusat. Rute mencakup Bandara Ahmad Yani hingga Penggaron. Pemkot siapkan lahan, rapat segera digelar.
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:08
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Ringkasan Berita
  • Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan rencana pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) di Semarang yang akan dibahas dalam pertemuan dengan kementerian terkait.
  • Pembangunan LRT ini akan menggunakan skema investasi yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat dan Pemkot Semarang bertanggung jawab atas penyediaan lahan.
  • Rute LRT direncanakan mencakup Bandara Internasional Ahmad Yani hingga Penggaron, dengan tambahan titik di kawasan Semarang Atas yang masih dalam kajian.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya ada pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan lintas raya terpadu (LRT) di Kota Atlas itu.

"Pembangunan LRT itu adalah rencana yang sudah sangat lama dan di periode kepemimpinan sebelumnya sudah ada 'detail engineering design' (DED)," kata Agustina di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, rencana pembangunan LRT di Semarang akan menerapkan skema investasi yang harus mendapatkan persetujuan dan dukungan pemerintah pusat.

"Sepertinya di tingkat pusat ini ada persiapan yang cukup masif. Kami kemarin mendapatkan pemberitahuan dalam waktu dekat akan ada rapat bersama antara [Kementerian] Perhubungan, PU, dan Pemerintah Kota Semarang," katanya.

Yang pasti, ia menegaskan kesiapan Pemkot Semarang dalam pembangunan moda transportasi massal LRT yang akan semakin menambah opsi transportasi bagi masyarakat.

"Kami siap dan senang. Kalau ada LRT berarti transportasi publik akan jadi tambah banyak. Anak-anak muda senang. Kalau lihat film-film drakor itu kan enak sekali nih, orang pada naik LRT bersih, nyaman. Saya kira itu mimpi kita bersama ya," katanya.

Untuk rute LRT, ia mengatakan sejauh ini masih dalam kajian, namun yang jelas mencakup Bandara Internasional Ahmad Yani, kemudian dari Mangkang menuju ke Penggaron.

"Nah, kami minta ada tambahan titik-titiknya sampai ke atas [kawasan Semarang Atas]. Sampai sejauh mana bisa mengatasi kemiringan, dan sebagainya, ini sedang dirembuk," katanya.

Karena tidak menanggung pembiayaan pembangunannya, kata dia, Pemkot Semarang nanti berkewajiban menyediakan lahan untuk rute LRT, terutama pembebasan lahan masyarakat.

"Dari jalur [rute LRT, red.] itu ada beberapa tanah warga yang harus terkena. Kalau tanahnya pemkot tentu ini gratis. Tapi, [lahan, red.] yang lainnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota semua," katanya.

Rencana pembangunan LRT di Kota Semarang sudah muncul pada medio 2028 lalu untuk mengintegrasikan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan kawasan perkotaan, seperti Simpang Lima.

Wacana pembangunan LRT tersebut kembali mengemuka setelah Wali Kota Semarang Agustina menyampaikannya saat diskusi "Masa Depan Mobilitas Kota" di Jakarta, 8 Agustus 2025.

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

