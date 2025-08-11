Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

Pengamat menyarankan daerah seperti Bekasi mengembangkan sistem transportasi seperti Jaklingko Jakarta untuk menekan biaya transportasi yang tinggi.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 17:41
Share
MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah / Pemkot Tangerang
MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah / Pemkot Tangerang
Ringkasan Berita
  • Pengamat menyarankan daerah dengan biaya transportasi tinggi seperti Bekasi untuk mengembangkan sistem transportasi serupa Jaklingko di Jakarta guna menekan biaya transportasi masyarakat.
  • Biaya transportasi di Jakarta mencapai 11,82% dari pendapatan bulanan, sementara di Bekasi mencapai 14,02%, dengan biaya first mile dan last mile menjadi penyebab utama tingginya biaya tersebut.
  • Solusi untuk biaya transportasi mahal tidak hanya menurunkan tarif, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat agar biaya tersebut terasa lebih terjangkau.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai daerah dengan biaya transportasi mahal, khususnya Bekasi, perlu memiliki transportasi serupa Jaklingko di Jakarta untuk menjangkau seluruh kawasan dan menekan biaya transportasi. 

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno melihat hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menekan biaya transportasi yang masyarakat keluarkan lebih dari 10% pendapatannya per bulan. 

“Layanan angkutan umum harus sampai ke semua kawasan perumahan,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Pasalnya harga yang harus dibayar pada first mile last mile menjadi salah satu penyebab biaya transportasi tersebut menekan kemampuan belanja masyarakat. 

Meski pemerintah telah menyediakan sejumlah layanan transportasi publik, misalnya KRL, yang ramah dikantong, namun biaya dari dan menuju KRL maupun biaya ke tempat tujuan akhir lebih mahal. 

Bukan tak ingin daerah mengembangkan angkutan umum, Djoko melihat adanya keterbatasan kapasitas fiskal. 

Baca Juga

Ditambah lagi, sektor perhubungan tersebut bukan termasuk pelayanan dasar (Undang-Undang No.14/2014 tentang Pemerintah Daerah), sehingga anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perhubungan sangat kecil dibandingkan pendidikan dan kesehatan. 

Angkutan massal saat ini yang mengitari Jakarta, yakni KRL, MRT, LRT, Transjakarta, dan Jaklingko. Dengan seluruh moda tersebut, biaya transportasi di Jakarta termahal keempat, yakni senilai Rp1.590.544 per bulan (11,82% dari total pendapatan). 

Sementara para pekerja yang tinggal di Bekasi dan harus komuter setiap hari ke Jakarta, harus merogoh kocek rata-rata Rp1.918.142 (14,02% dari pendapatan) per bulan. Biaya yang cukup besar. 

Apabila seseorang hanya perlu bayar untuk kereta, first mile dan last mile ditopang Jaklingko seharga Rp0, alhasil dirinya hanya perlu menyiapkan minimal Rp132.000 per bulan untuk 22 hari kerja. 

Saat ini, tarif angkutan publik seperti KRL dipatok dengan menarik Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama, dan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya. 

Sementara tarif MRT yang melintas dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI Bank DKI berkisar antara Rp3.000 hingga Rp14.000. Berbeda dengan LRT, di mana tarifnya mulai dari Rp5.000 dengan tambahan Rp700 per kilometernya. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menilai solusi biaya transportasi mahal tidak melulu menurunkan tarif, melainkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.  

Risal menyampaikan bahwa besaran biaya transportasi yang menjadi tantangan ini bukan hanya tugas instansinya saja, tetapi juga tugas bersama untuk membuat biaya tersebut menjadi murah dengan mengerek pendapatan naik lebih tinggi.  

“Ada banyak cara bagaimana menganggap biaya itu murah, bukan menurunkan tarif saja, bagaimana meningkatkan pendapatan yang kita pikirkan,” ujarnya dalam diskusi Kompas.id: Masa Depan Mobilitas Kota, Jumat (8/8/2025). 

Menurutnya, dengan pendapatan yang lebih tinggi, besaran biaya transportasi saat ini tidak akan menjadi masalah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance
Premium
24 menit yang lalu

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium
54 menit yang lalu

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

KAI Beri Diskon 20% Selama Jakarta Fair, Cek Perjalanannya!

KAI Beri Diskon 20% Selama Jakarta Fair, Cek Perjalanannya!

Kata Gapasdap soal Stimulus Diskon Tiket Angkutan Laut, Berat untuk Pelaku Usaha?

Kata Gapasdap soal Stimulus Diskon Tiket Angkutan Laut, Berat untuk Pelaku Usaha?

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%

Proyek Tol hingga MRT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025

Proyek Tol hingga MRT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025

Asyik! Tarif Naik Transjakarta, KRL, hingga MRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus

Asyik! Tarif Naik Transjakarta, KRL, hingga MRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon
Energi & Tambang
13 menit yang lalu

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026
Infrastruktur
24 menit yang lalu

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah
Transportasi & Logistik
58 menit yang lalu

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
5 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

PNBP ESDM Tembus Rp138,8 Triliun, Bahlil Singgung Menkeu soal Anggaran
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PNBP ESDM Tembus Rp138,8 Triliun, Bahlil Singgung Menkeu soal Anggaran

Core Sebut Gerbang Ekspor RI ke Amerika Latin Makin Terbuka Berkat IP-CEPA
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Core Sebut Gerbang Ekspor RI ke Amerika Latin Makin Terbuka Berkat IP-CEPA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

3

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

4

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

5

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Komitmen Anti Korupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

3

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

4

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

5

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani