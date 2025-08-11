Bisnis Indonesia Premium
Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

PT Kereta Api Indonesia menawarkan diskon 20% tiket kereta komersial untuk HUT ke-80 RI. Promo berlaku untuk pembelian 12-17 Agustus 2025 dan keberangkatan 17 Agustus.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:14
Kereta Panoramic / PT KAI
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia memberikan diskon 20% untuk tiket kereta api komersial dalam rangka HUT ke-80 RI, berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025.
  • Promo ini tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan kereta wisata lainnya, serta tidak dapat digabungkan dengan diskon lain.
  • Pembelian tiket diskon dapat dilakukan mulai 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui seluruh kanal penjualan, dan tiket dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan promo spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI berupa diskon 20% tiket kereta api komersial. Alhasil biaya yang dibayar penumpang hanya 80% saja. 

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan promo itu merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna setia kereta api sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang positif dan bermanfaat.

"Diskon ini menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan layanan KAI dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Ixfan dikutip pada Senin (11/8/2025).

Untuk diingat, promo ini hanya berlaku untuk keberangkatan Minggu (17/8/2025) saja. Sementara periode pembelian tiket dapat dilakukan mulai besok, Selasa (12/8/2025). 

Promo tiket kereta api ini pun tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan atau kereta wisata lainnya. Kereta tersebut tetap dengan harga normal. 

Masih dalam menyambut HUT ke-80 RI ini, KAI juga mengeluarkan kereta tambahan dengan total 14 perjalanan tambahan pada 18 Agustus 2025. 

Bukan hanya armada tambahan, tetapi KAI turut memberikan sarana tambahan pada kereta api yang akan berangkat pada 18 Agustus tersebut, berupa tempat duduk baru. 

Seluruh kereta tidak lagi menggunakan kursi tegak tanpa pembatas. Kini, kursi telah dimodifikasi dan ruang kaki penumpang lebih lega dan nyaman. Terlebih, dengan adanya pembaruan kursi, jumlah penumpang dalam satu gerbong pun juga berkurang. 

Di mana kereta ekonomi dengan Premium Seat dan New Image berkapasitas 80 tempat duduk. Sementara kereta ekonomi dengan Stainless Steel New Generation dan New Generation Modifikasi berkapasitas 72 seat pada setiap gerbongnya.

Adapun, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut tercermin dari jumlah penumpang angkutan kereta Jawa non-Jabodetabek yang mengalami peningkatan 9,57% (year on year/YoY) pada semester I/2025.  

Di mana pada periode Januari—Juni 2025 tercatat sebanyak 48,15 juta penumpang yang menggunakan kereta Jawa non-Jabodetabek. Sementara pada periode Juni 2025 saja, terdapat 9 juta penumpang atau tumbuh 9,88% (month to month/MtM).  

Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% dibanding periode yang sama tahun 2024. Artinya, jumlah penumpang kereta Jawa non-Jabodetabek menjelaskan 18,39% dari total penumpang kumulatif.

Syarat dan Ketentuan Promo 20% Tiket Kereta Api HUT ke-80 RI:

  • Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025. 
  • Tarif diskokn berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatra 
  • Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan atau kereta wisata lainnya
  • Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan redukti dan atau diskon lainnya
  • Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang belaku. 

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

