Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Ombudsman melaporkan bahwa omzet pedagang beras di Pasar Induk Cipinang turun 20-50% akibat kasus beras oplosan.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:56
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman RI mengungkapkan bahwa omzet pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur mengalami penurunan imbas polemik beras oplosan dalam beberapa waktu terakhir.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut bahwa penurunan penjualan pedagang beras mencapai 20% hingga 50% sejak temuan beras oplosan mencuat ke publik. Hal ini diketahui usai melakukan inspeksi ke lokasi.

“Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, tetapi saat ini hanya 6-10 ton beras per hari,” kata Yeka dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).

Dia memerinci, berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, jumlah beras yang masuk sepanjang 1-10 Agustus 2025 menurun 22,97% dibandingkan periode 1-10 Juli 2025.

Hal serupa juga terjadi pada beras yang keluar, yakni menyusut 20,84% dibandingkan periode yang sama pada bulan sebelumnya.

Tren tersebut diikuti dengan meningkatnya harga beras dengan rerata Rp200 pada dua pekan terakhir. Harga jual termurah mencapai Rp13.150, sedangkan harga termahal menyentuh Rp14.760.

Baca Juga

Yeka lantas memaparkan bahwa hal ini berdampak terhadap tenaga kerja di sektor bongkar muat.

Menurutnya, sebanyak 80% dari 1.200 anggota Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC disebut tidak bekerja imbas volume pembelian beras yang menurun.

“Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” tuturnya.

Yeka kemudian menjelaskan bahwa Ombudsman akan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait, guna mencari solusi agar pasar kembali bergairah.

Pihaknya juga hendak sekaligus memastikan bahwa perdagangan beras tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
12 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities
Premium
42 menit yang lalu

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

Bapanas Guyur 12.000 Ton Beras Murah per Hari hingga Akhir 2025

Bapanas Guyur 12.000 Ton Beras Murah per Hari hingga Akhir 2025

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Bulog NTB Siapkan 23.607 Ton Beras SPHP untuk Tekan Harga di Pasar

Bulog NTB Siapkan 23.607 Ton Beras SPHP untuk Tekan Harga di Pasar

Harga Beras Naik Gila-gilaan, Pedagang Desak Pemerintah Cari Solusi

Harga Beras Naik Gila-gilaan, Pedagang Desak Pemerintah Cari Solusi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026
Infrastruktur
6 menit yang lalu

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat
Jasa & Niaga
17 menit yang lalu

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?
Jasa & Niaga
35 menit yang lalu

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
7 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Bahlil Tegaskan RI Belum Buka Keran Impor LNG, Ini Alasannya
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Bahlil Tegaskan RI Belum Buka Keran Impor LNG, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin