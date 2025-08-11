Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bapanas Guyur 12.000 Ton Beras Murah per Hari hingga Akhir 2025

Bapanas mendistribusikan 12.000 ton beras murah per hari hingga akhir 2025 untuk menstabilkan harga beras di pasar.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:04
Share
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri rakornas Bapanas 2024 di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024) / Ni Luh Anggela
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri rakornas Bapanas 2024 di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024) / Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras murah atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa beras SPHP perlu terus diguyur ke masyarakat. Menurutnya, stok beras murah itu semestinya telah beredar lagi di pasaran.

"Yang telah didistribusikan itu terakhir sudah sekitar 14.000 ton. Ini akan terus, pokoknya cepat diguyur ke pasar. Kalau hitungan saya, memang harusnya sampai akhir tahun itu rata-rata sekitar 12.000 ton sehari," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (11/8/2025).

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa penyaluran beras SPHP akan terus bergulir hingga 31 Desember nanti.

Bapanas disebutnya terus melakukan percepatan dan perluasan kanal distribusi beras murah tersebut, mengingat sasaran utamanya adalah masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.

Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

Baca Juga

Sementara itu, distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih tampak melonjak dalam sepekan. Per 1 Agustus, beras yang disalurkan berada pada posisi 53,72 ton, lantas naik 97,32% hingga mencapai 106 ton pada 8 Agustus.

Terpisah, I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

“Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara perihal kekosongan stok beras program SPHP yang disalurkan Bulog di jaringan ritel modern dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan bahwa penyaluran beras murah itu dijadwalkan pada 17 Juli hingga 31 Desember 2025 mendatang. Namun, berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), belum semua stok beras SPHP masuk ke gerai ritel hingga pertengahan Agustus ini.

“Memang untuk retail modern, laporan dari Aprindo baru 540 ton ya yang masuk. Kita harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera tersalurkan,” katanya saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI
Premium
20 menit yang lalu

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
50 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bulog Perketat Distribusi Beras Murah SPHP, Ini Alasannya

Bulog Perketat Distribusi Beras Murah SPHP, Ini Alasannya

90% Beras Di Pasar Murah Tak Sampai Ke Warga yang Berhak

90% Beras Di Pasar Murah Tak Sampai Ke Warga yang Berhak

Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Telur Ayam Melambung, Ada yang Tembus Rp100.000 per Kg!
Jasa & Niaga
10 menit yang lalu

Harga Telur Ayam Melambung, Ada yang Tembus Rp100.000 per Kg!

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%
Ekonomi
11 menit yang lalu

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Bahlil: Perpanjangan IUPK Freeport Belum Ada Keputusan
Energi & Tambang
12 menit yang lalu

Bahlil: Perpanjangan IUPK Freeport Belum Ada Keputusan

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
4 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Pertamina Trans Kontinental Sukses Kawal Kapal Penumpang Legendaris
Transportasi & Logistik
21 menit yang lalu

Pertamina Trans Kontinental Sukses Kawal Kapal Penumpang Legendaris

Bahlil Pamer Investasi Sektor ESDM Tembus Rp226,14 Triliun Semester I/2025
Energi & Tambang
23 menit yang lalu

Bahlil Pamer Investasi Sektor ESDM Tembus Rp226,14 Triliun Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

3

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

4

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

5

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

3

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

4

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

5

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani