Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Kantor Staf Presiden mengungkapkan harga beras medium, bawang merah, bawang putih, dan Minyakita berstatus tidak aman dengan disparitas harga tinggi.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:55
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti harga beras medium, bawang merah, bawang putih, hingga Minyakita di pasaran. Pasalnya, keempat komoditas ini masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antardaerah yang tinggi. 

Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Edy Priyono mengatakan harga beras medium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masuk ke dalam status yang tidak aman dengan disparitas harga yang tinggi per 8 Agustus 2025. Hal ini lantaran harga beras medium di semua wilayah melambung dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan pantauan kami [per 8 Agustus 2025], paling tidak ada empat komoditas yang perlu perhatian khusus. Yang pertama tentu saja beras medium, karena baik di zona 1, zona 2, dan zona 3 ini status harganya tidak aman, jauh di atas harga eceran tertinggi,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (11/8/2025).

Edy menuturkan harga beras medium di semua wilayah masih mengalami kenaikan terus bergerak menjauhi HET. Dia juga mengungkap tingginya disparitas antardaerah terhadap beras menandakan bahwa selisih harga antara satu daerah dengan daerah lain sangat besar.

“[Terkait] beras, saya kira sudah menjadi perhatian kita semua dan sudah diambil langkah-langkah, tapi intinya kita perlu melihat bahwa memang baik di zona 1, 2, maupun 3 ini harganya cukup jauh di atas harga eceran tertinggi,” ujarnya.

KSP merincikan, harga beras medium di zona 1 masuk ke dalam kategori tidak aman, yakni berada jauh di atas HET dan mengalami tren yang terus meningkat. Per 8 Agustus 2025, harga beras di zona 1 mencapai Rp14.271 per kilogram.

Baca Juga

Padahal HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kilogram. Ini artinya, terdapat selisih sebesar 14,17% dari HET beras zona 1.

Untuk diketahui, zona 1 sendiri mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Senada, harga beras medium di zona 2 juga terus meningkat dan melampaui HET Rp13.100 per kilogram. Per 8 Agustus 2025, harga beras medium di zona 2 dibanderol Rp14.859 per kilogram, alias naik 13,42% dari HET.

Adapun, zona 2 terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. 

Kondisi serupa juga terjadi pada harga beras medium di zona 3. Harga beras medium di zona 3 bahkan melambung 41,3% dari HET Rp13.500 per kilogram, alias tembus Rp19.075 per kilogram. Adapun, zona 3 mencakup wilayah Maluku—Papua.

Begitu pula dengan bawang merah yang harganya jauh di atas rentang harga acuan penjualan (HAP) dan trennya terus meningkat, yakni mencapai Rp56.600 per kilogram per 8 Agustus 2025. Harganya melambung 36,39% dari batas atas HAP Rp41.500 per kilogram.

Senada, harga bawang putih juga terpantau berada di atas HAP, yaitu mencapai Rp43.300 per kilogram. Ini artinya, harga bawang putih naik 13,95% dari HAP Rp38.000 per kilogram. Serta, Minyakita yang naik 14,65% dari HET Rp15.700 per liter menjadi Rp18.000 per liter.

Secara mingguan, harga beras medium meningkat di 15 provinsi, turun di 9 provinsi, dan tetap di 14 provinsi.

Berikut adalah harga beras medium tertinggi per 8 Agustus 2025:

1. Kabupaten Intan Jaya: Rp50.000 per kilogram

2. Kabupaten Puncak: Rp45.000 per kilogram

3. Kabupaten Pegunungan Bintang: Rp40.000 per kilogram

4. Kabupaten Tolikara: Rp30.000 per kilogram

5. Kabupaten Puncak Jaya: Rp25.000 per kilogram

6. Kabupaten Jayawijaya: Rp25.000 per kilogram

7. Kabupaten Yalimo:  Rp25.000 per kilogram

8. Kabupaten Mahakam Ulu: Rp19.900 per kilogram

9. Kabupaten Halmahera Timur: Rp19.000 per kilogram

10. Kabupaten Mappi: Rp19.000 per kilogram

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
56 menit yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
1 jam yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

Harga Pangan Selasa (22/7): Beras-Cabai Rawit Merah Masih Mahal

Harga Pangan Selasa (22/7): Beras-Cabai Rawit Merah Masih Mahal

Harga Minyakita di 441 Daerah Masih Mahal di Atas HET Rp15.700 per Liter

Harga Minyakita di 441 Daerah Masih Mahal di Atas HET Rp15.700 per Liter

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot
Energi & Tambang
1 menit yang lalu

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal
Jasa & Niaga
19 menit yang lalu

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Rerata Produksi Minyak Tembus 602.400 Barel Semester I/2025, Hampir Lampaui Target
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Rerata Produksi Minyak Tembus 602.400 Barel Semester I/2025, Hampir Lampaui Target

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
22 menit yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara
Jasa & Niaga
31 menit yang lalu

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA
Jasa & Niaga
47 menit yang lalu

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%