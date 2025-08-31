Bisnis Indonesia Premium
Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

Pasca-demo di Jakarta, Mal Grand Indonesia tetap ramai pengunjung pada 31 Agustus 2025, dengan aktivitas jual beli normal.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 18:18
Salah satu tenant Mal Grand Indonesia (GI), Jakarta, pada Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Alifian Asmaaysi
Salah satu tenant Mal Grand Indonesia (GI), Jakarta, pada Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Alifian Asmaaysi

Bisnis.com, JAKARTA — Pasca-aksi demonstrasi yang digelar pada 28 - 29 Agustus 2025 di sejumlah titik di wilayah Jakarta, Mal Grand Indonesia (GI) tetap ramai pengunjung pada hari ini, Minggu (31/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pada pukul 15.20 WIB, aktivitas jual beli tetap berjalan normal. Tidak ada satupun tenant yang tampak mengosongkan produknya.

Salah satu sales produk kosmetik yang enggan disebutkan namanya menjelaskan tingkat kunjungan dan penjualan tetap normal, meskipun terjadi aksi demo beberapa hari terakhir. 

"Sejauh ini tidak terasa perubahannya, tetap normal. Hari ini cukup meningkat mungkin karena weekend ya," jelasnya saat ditemui Minggu (31/8/2025).

Saat melakukan penelusuran lebih jauh, tenant makanan dan minuman atau food and beverages (F&B) tetap dipadati konsumen.

Tak jarang juga sejumlah outlet F&B yang tetap mengular antreannya atau waiting list. Salah satunya, Remboelan Resto yang banyak dipadati pengunjung.

Antrean pengunjung di salah satu tenant Mal Grand Indonesia (GI), Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Alifian Asmaaysi
Antrean pengunjung di salah satu tenant Mal Grand Indonesia (GI), Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Alifian Asmaaysi

Meski demikian, akses transportasi publik khususnya Transjakarta di sekitar Grand Indonesia tampak jauh lebih sepi. Di Halte Tosari misalnya, pada pukul 16.50 WIB hanya terdapat tiga penumpang yang menunggu TJ Koridor 1 arah Blok M.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi di Jakarta pecah pada Kamis (28/8/2025). Unjuk rasa yang dipicu oleh polemik tunjangan DPR ini digelar di sekitar Kawasan DPR/MPR RI.

Akan tetapi, demonstrasi berakhir ricuh hingga memakan korban jiwa. Alhasil, gelombang aksi demonstrasi berlanjut pada Jumat (28/8/2025). Tuntutannya melebar, kali ini massa aksi juga menuntut pertanggungjawaban Polri atas kematian satu masyarakat sipil.

Pada Jumat (29/8/2025) malam, demonstrasi di sejumlah titik memanas hingga sejumlah fasilitas umum mulai dari halte hingga gerbang tol terbakar. Aksi berlanjut pada Sabtu (30/8/2025), hingga terjadi aksi penjarahan pada sejumlah rumah anggota DPR dan menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto oleh massa tidak dikenal. 

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

