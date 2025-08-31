Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

Pengusaha desak demo yang diwarnai aksi anarkis dihentikan untuk cegah dampak negatif pada ekonomi dan investasi.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 21:53
Share
Massa melakukan aksi demo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Massa melakukan aksi demo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menyerukan agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tak berlanjut.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh semangat persatuan dan kesatuan.

"Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya," ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

"Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia," tutur Sarman.

Baca Juga

Oleh karena itu, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

Sebelumnya, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas dan diwarnai kericuhan. 

Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital
Premium
1 jam yang lalu

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
4 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Update Pembersihan Lokasi Terdampak Demo di Jakarta Minggu (31/8)

Update Pembersihan Lokasi Terdampak Demo di Jakarta Minggu (31/8)

Bangunan Terbakar Imbas Demo Tak Otomatis Ditanggung Asuransi, Ini Syarat agar Klaim Diakui

Bangunan Terbakar Imbas Demo Tak Otomatis Ditanggung Asuransi, Ini Syarat agar Klaim Diakui

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025

Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump
Ekonomi Global
19 menit yang lalu

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh
Jasa & Niaga
4 jam yang lalu

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah
Infrastruktur
5 jam yang lalu

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

5

Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

5

Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September