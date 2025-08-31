Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump

China dan India sepakat mempererat hubungan di tengah tekanan tarif AS, dengan fokus pada kerja sama strategis dan multilateral untuk mengatasi ketegangan perbatasan.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 22:42
Share
Presiden China Xi Jinping. Dok Bloomberg
Presiden China Xi Jinping. Dok Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempererat hubungan bilateral setelah bertahun-tahun menghadapi ketegangan di perbatasan.

Momen ini menjadi penegasan bahwa dua rival lama Asia berupaya menemukan titik temu di tengah tekanan ekonomi akibat perang dagang yang dipicu Amerika Serikat. Pertemuan pertama keduanya sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih itu berlangsung di Tianjin, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

“China dan India tidak boleh membiarkan isu perbatasan mendefinisikan hubungan mereka.. pilihan yang tepat adalah menjadi teman,” kata Xi, dikutip Bloomberg pada Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, dalam laporan Xinhua Xi juga mengungkapkan bahwa selama kedua negara tetap menjadi mitra, bukan rival, dan melihat satu sama lain sebagai peluang pembangunan, bukan ancaman, hubungan China-India akan berkembang dan maju secara stabil.

Kunjungan Modi yang pertama kali ke China dalam tujuh tahun terakhir, berlangsung di tengah kondisi sulit. Washington baru saja menindaklanjuti ancaman dengan memberlakukan tarif hingga 50% terhadap produk India.

Kebijakan itu disebut sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia yang dilakukan New Delhi. Pemerintah India menilai langkah AS tersebut “tidak adil” dan mengancam eksportirnya, yang tahun lalu mengirimkan barang senilai US$87 miliar ke Amerika Serikat.

Dalam pertemuan bilateral, Xi menyampaikan empat usulan untuk memperdalam hubungan, yakni memperkuat komunikasi strategis dan saling percaya, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, mengakomodasi kepentingan satu sama lain, serta mempererat kerja sama multilateral demi menjaga kepentingan bersama.

“Situasi internasional saat ini cair dan kacau,” kata Xi. Dia juga menyinggung pentingnya menjadi “tetangga baik yang bersahabat” dan “mitra yang saling mendukung”. Xi bahkan menggambarkan kebersamaan keduanya sebagai “naga dan gajah yang menari bersama.”

Pertemuan Xi–Modi juga berlangsung setelah terobosan diplomatik pada Agustus lalu, ketika kedua negara sepakat menjajaki penetapan garis perbatasan yang selama puluhan tahun disengketakan.

Kesepakatan itu memberi sinyal pergeseran menuju dialog setelah bentrokan militer pada 2020 yang menjadi titik nadir hubungan. Di Tianjin, Modi juga bertemu Cai Qi, orang dekat Xi yang duduk di Komite Tetap Politbiro, menandakan upaya kedua belah pihak untuk memperkuat saluran komunikasi di level tertinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Editor : Nindya Aldila

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital
Premium
1 jam yang lalu

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
4 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku

Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

Trump’s Digital Tax Retaliation Won’t Touch Indonesia’s Tax Charge on Amazon, Google, Facebook

Trump’s Digital Tax Retaliation Won’t Touch Indonesia’s Tax Charge on Amazon, Google, Facebook

Pemerintah China Terima Surat dari Prabowo

Pemerintah China Terima Surat dari Prabowo

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Kontraksi Laba Industri China Melambat, Manufaktur Jadi Penopang

Kontraksi Laba Industri China Melambat, Manufaktur Jadi Penopang

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump
Ekonomi Global
19 menit yang lalu

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh
Jasa & Niaga
4 jam yang lalu

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah
Infrastruktur
5 jam yang lalu

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

5

Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

5

Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September