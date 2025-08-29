Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

AS menghapus aturan bebas bea untuk paket di bawah US$800, menaikkan harga e-commerce dan menekan usaha kecil. Kebijakan ini bertujuan membendung narkotika.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:23
Share
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat resmi menghapus aturan bebas bea masuk untuk paket di bawah US$800, langkah yang diperkirakan akan menaikkan harga barang e-commerce dan menekan pelaku usaha kecil.

Melansir Reuters pada Jumat (29/8/2025), berdasarkan aturan baru, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mulai memungut tarif normal untuk seluruh impor paket global tanpa memandang nilai, asal negara, maupun moda transportasi sejak Jumat pukul 12:01 waktu setempat. 

Otoritas hanya menawarkan tarif flat duty antara US$80 hingga US$200 per paket dari kantor pos asing untuk masa transisi enam bulan.

Kebijakan ini memperluas langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang pada Mei lalu membatalkan fasilitas de minimis khusus untuk paket dari China dan Hong Kong. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membendung masuknya fentanyl dan bahan prekursor narkotika ke AS.

“Penghapusan celah berbahaya de minimis oleh Presiden Trump akan menyelamatkan ribuan nyawa warga Amerika dengan membatasi arus narkotika dan barang terlarang lain, sekaligus menambah hingga US$10 miliar per tahun pada penerimaan tarif,” ujar Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, Kamis (28/8/2025).

Seorang pejabat senior pemerintahan menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat permanen dan tidak akan ada pengecualian baru, meski untuk mitra dagang utama AS.

Aturan de minimis pertama kali diberlakukan pada 1938 dengan batas awal US$5 untuk impor hadiah. Angkanya kemudian dinaikkan menjadi US$200 dan terakhir ke US$800 pada 2015 guna mendorong pertumbuhan bisnis kecil di pasar e-commerce.

Namun, setelah Trump mengenakan tarif tinggi pada produk asal China di periode pertamanya, model bisnis pengiriman langsung dari pabrik ke konsumen (direct-to-consumer) justru berkembang pesat, terutama oleh perusahaan seperti Shein dan Temu.

Koalisi industri tekstil AS menyebut penghapusan aturan ini sebagai “kemenangan bersejarah” karena menutup celah yang kerap dimanfaatkan perusahaan fast fashion asing untuk menghindari tarif impor, bahkan dengan produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa.

CBP mencatat lonjakan signifikan penggunaan fasilitas de minimis, dari 139 juta paket pada tahun fiskal 2015 menjadi 1,36 miliar paket pada tahun fiskal 2024, atau rata-rata hampir 4 juta paket per hari.

Biaya Lebih Tinggi, Administrasi Bertambah

Analis ritel memperkirakan akhir dari de minimis akan membuat harga barang di e-commerce meningkat karena beban tarif yang sebelumnya dihindari kini harus dibayar. Kondisi ini bisa menyejajarkan biaya operasional e-commerce dengan peritel besar seperti Walmart yang umumnya mengimpor barang dalam kontainer besar dan sudah dikenakan bea masuk.

Sejak pembatalan de minimis untuk China dan Hong Kong pada 2 Mei lalu, CBP telah mengumpulkan tambahan bea masuk lebih dari US$492 juta.

Adapun seluruh paket yang dikirim melalui ekspedisi besar seperti FedEx, UPS, dan DHL akan dikenai tarif penuh. Otoritas menegaskan perusahaan ekspedisi memiliki sistem lebih baik untuk memproses pungutan dibanding kantor pos tradisional.

Mengacu pada panduan CBP, paket akan dikenai tarif flat US$80 dari negara dengan bea masuk di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, US$160 untuk paket dari negara dengan tarif 16–25%, seperti Indonesia dan Vietnam.

Kemudian, tarif sebesar US$200 akan dikenakan untuk paket dari negara dengan tarif di atas 25% termasuk China, Brasil, India, dan Kanada. Namun, mulai 28 Februari 2026 seluruh kantor pos asing wajib beralih ke sistem pungutan berdasarkan nilai (ad valorem).

Meski ada laporan sejumlah layanan pos asing menangguhkan pengiriman ke AS, pejabat terkait menegaskan pihaknya tengah bekerja sama dengan mitra dagang luar negeri dan US Postal Service untuk meminimalkan gangguan.

“Memang akan ada masa transisi yang penuh tantangan, tetapi ini sudah menjadi hukum AS,” kata Kelly Ann Shaw, mantan pejabat perdagangan Gedung Putih era Trump yang kini bergabung dengan firma hukum Akin Gump.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Premium
2 jam yang lalu

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump’s Digital Tax Retaliation Won’t Touch Indonesia’s Tax Charge on Amazon, Google, Facebook

Trump’s Digital Tax Retaliation Won’t Touch Indonesia’s Tax Charge on Amazon, Google, Facebook

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

Menerka Prospek Pengembangan PLTB RI Usai Negara Dunia Terancam Gagal Bangun Turbin Angin

Menerka Prospek Pengembangan PLTB RI Usai Negara Dunia Terancam Gagal Bangun Turbin Angin

Kebijakan Trump Gunakan Bahan Bakar Fosil Pacu Peningkatan Emisi Karbon Global

Kebijakan Trump Gunakan Bahan Bakar Fosil Pacu Peningkatan Emisi Karbon Global

Pertumbuhan Ekonomi AS Kuartal II/2025 Direvisi Naik Jadi 3,3%, Ditopang Investasi dan Ekspor

Pertumbuhan Ekonomi AS Kuartal II/2025 Direvisi Naik Jadi 3,3%, Ditopang Investasi dan Ekspor

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

No More Physical Goods, Bukalapak Finally Books a Profit

No More Physical Goods, Bukalapak Finally Books a Profit

Selamat Tinggal Penjualan Fisik Marketplace, Bukalapak Kini Menggandeng Untung

Selamat Tinggal Penjualan Fisik Marketplace, Bukalapak Kini Menggandeng Untung

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket
Ekonomi Global
26 menit yang lalu

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo
Energi & Tambang
59 menit yang lalu

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City