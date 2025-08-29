Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta beli BBM di kilang Pertamina jika stok kosong. Berikut alasannya.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:04
Share
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025). BISNIS-Afifah Rahmah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025). BISNIS-Afifah Rahmah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk membeli di kilang milik PT Pertamina (Persero). 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pada tahun ini telah memberikan tambahan alokasi kuota impor minyak untuk perusahaan swasta dengan kenaikan sebesar 10% dari alokasi tahun lalu. 

"Nah kalau ada yang masih kurang, ya silahkanlah beli juga di Pertamina, karena Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jumat (29/8/2025). 

Dengan tambahan 10% tersebut, Bahlil memberi contoh perusahaan A yang misalnya mendapatkan kuota impor minyak 1 juta liter pada 2024 maka pada tahun ini perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin impor 1,1 juta liter. 

Menurut Bahlil, langkah pemerintah untuk mendorong perusahaan swasta membeli stok BBM ke Pertamina merupakan upaya menjaga neraca perdagangan nasional. 

"Saya pikir bukan kita pilih kasih semuanya yang kita kasih, tapi kan harus ada juga bagian-bagian yang kita jaga tentang kondisi negara," tuturnya. 

Baca Juga

Bahlil membantah isu kelangkaan minyak atau stok BBM karena kilang Pertamina dinilai mampu untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

Dia juga menekankan dalam aturan yang ada, jika perusahaan swasta tidak mendapat alokasi sesuai dengan kebutuhan maka dapat membeli dari Pertamina. 

"Di Pertamina itu ada kilangnya, supaya ini kita menjaga sebelumnya. Pertamina kan ada kilang, kalau kita impor, stok masih ada, kita ini mengurus negara, tidak mengurus perusahaan," jelasnya. 

Asal tahu saja, izin impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 berdasarkan kebijakan Kementerian ESDM berlaku selama 6 bulan dan akan ada evaluasi berkala setiap 3 bulan.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengubah kuota atau volume yang sudah ditetapkan di awal. 

Adapun, kebijakan ini merupakan perubahan dari periode izin tahunan yang lebih panjang sebelumnya untuk meningkatkan fleksibilitas pengawasan pasokan energi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Premium
2 jam yang lalu

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

Tok! Bahlil Lantik Laode Sulaeman Jadi Dirjen Migas ESDM

Tok! Bahlil Lantik Laode Sulaeman Jadi Dirjen Migas ESDM

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket
Ekonomi Global
25 menit yang lalu

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo
Energi & Tambang
59 menit yang lalu

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City