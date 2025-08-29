Bisnis Indonesia Premium
Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

Driver ojol Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob di Pejompongan. Gojek dan Grab berikan santunan dan dukungan bagi keluarga korban. Kapolri minta maaf dan evaluasi insiden.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:42
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Indonesia merespons tragedi tewasnya pengemudi atau driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Direktur Public Affairs & Communications GOTO Ade Mulya menyatakan Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantis barakuda Brimob akan mendapatkan santunan dari GOTO.

Ade memastikan bahwa Affan Kurniawan driver ojol yang menjadi korban tewas merupakan Mitra Driver Gojek. Hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal yang dilakukan GOTO bersama pihak terkait.

"Kami telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami," kata Ade seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Manajemen Goto menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan Mitra Driver lainnya yang turut merasakan kehilangan ini.

Pihak Goto juga berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga korban dan memberikan upaya terbaik yang dapat kami lakukan, sembari terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait penanganan insiden ini.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman bagi semua," ungkap Ade. 

Grab Indonesia turut merespons tragedi tewasnya driver ojol yang dilindas kendaraan rantis Brimob Polri. Dalam pernyataan resminya, Grab menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas indisen yang menimpa rekan pengemudi ojol pada 28 Agustus 2025.

Grab menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk santunan bagi para rekan pengemudi serta keluarga yang terdampak.

"Bagi kami setiap mitra adalah bagian penting dari keluarga besar ojol, baik mitra Grab yang sedang dirawat (rekan Moh Umar Amarudin) maupun mitra ojol terdaftar di Grab yang meninggal dunia (rekan almarhum Affan Kurniawan)," demikian pernyataan resmi Grab, Jumat (29/8/2025).

Grab Indonesia berharap keluarga yang terdampak dapat diberikan ruang dan ketenangan. "Serta mari bersama menjaga empati dan memastikan suasana tetap kondusif demi keselamatan bersama" ujar Grab.

Diberitakan sebelumnya, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan, dirinya telah menerjunkan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, dan tim Pusdokkes Polri untuk mencari keberadaan korban untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

"Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban," pungkasnya.

Penulis : Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari
APBN
31 menit yang lalu

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara
Transportasi & Logistik
51 menit yang lalu

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

