Partai Buruh Kecam Aksi Brimob Lindas Driver Ojol hingga Tewas

Partai Buruh mengecam aksi Brimob yang menewaskan driver ojol Affan Kurniawan saat membubarkan demo di Jakarta. Gojek berjanji memberi santunan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina
Jumat, 29 Agustus 2025 | 09:42
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Buruh mengecam keras aksi mobil rantis Brimob yang melindas seorang pengemudi/driver ojek online (ojol) hingga meninggal dunia, Kamis (28/8/2025). 

Melalui unggahan di Instagram resmi @partaiburuh_, Partai Buruh mengecam keras insiden tragis ketika seorang driver ojol yang sedang mengantar orderan dilindas mobil rantis Brimob saat membubarkan aksi unjuk rasa. 

“Peristiwa ini mencerminkan arogansi aparat. Negara wajib melindungi, bukan menambah luka. Hentikan kebiadaban pada rakyat, sekarang!” tulisnya, dikutip pada Jumat (29/8/2025).  

Pada Kamis (28/8/2025) malam, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver ojol Gojek.

Affan Kurniawan, driver ojol Gojek sedang berdiri jalan sekitar Pejompongan. Kemudian mobil rantis Brimob dengan sengaja melaju kencang dan menabrak Affan hingga tewas. Rekan sejawat Affan sempat membawanya ke RSCM, tetapi nasib berkata lain. 

Affan pun menghembuskan napas terakhirnya di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantis barakuda Brimob. Perusahaan Goto merespon ini dan akan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Untuk diketahui, buruh melakukan aksi penyampaian pendapat pada Kamis (28/8/2025) lalu sejak pukul 09.00 WIB yang dimulai di Patung Kuda dan kemudian bergerak ke DPR/MPR. 

Setidaknya terdapat enam tuntutan dari buruh, yakni hapus sistem outsourcing, tolak kebijakan upah murah, naikkan UMP 2026 sebesar 8,5–10,5%, cabut PP 35/2021 soal outsourcing, hentikan gelombang PHK & bentuk satgas khusus, dan reformasi pajak dengan naikkan PTKP Rp 7,5 juta, hapus pajak pesangon, THR, JHT & diskriminasi pajak.  

Adapun, kericuhan mulai terjadi dari pantauan Bisnis pada pukul 15.30 WIB. Mahasiswa datang ke kawasan Gedung DPR/MPR usai buruh menggelar aksi demo sejak pagi hari. Mereka datang dari arah JCC Senayan. 

Bentrokan pun tak terelakkan antara polisi dan massa yang dipukul mundur. Ratusan demonstran itu berlarian setelah Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Setelah itu barisan demonstran yang berkumpul di tengah Jalan Pejompongan Jakarta Pusat mulai berhamburan dan berlari menjauhi Polisi. 

Beberapa demonstran yang berhamburan itu juga ada yang jatuh saat berlari dan sempat terinjak-injak oleh massa lainnya yang ikut berlari.

Bahkan pada sekitar pukul 21.00 WIB, massa terus berhamburan ke kawasan Karet dan mendapatkan tembakan gas air mata dari aparat.

Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal yang kami lakukan bersama pihak terkait, dapat kami sampaikan bahwa Affan Kurniawan merupakan Mitra Driver Gojek. 

"Kami telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami," seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (29/8/2025). 

Manajemen Goto menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan Mitra Driver lainnya yang turut merasakan kehilangan ini.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Fitri Sartina Dewi

