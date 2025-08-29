Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

Jusuf Hamka menghadiri pemakaman Affan, driver ojol yang tewas dilindas Brimob saat demo di DPR. Tujuh pelaku dari Brimob telah diamankan untuk diperiksa.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:20
Share
Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun menyambangi TPU Karet Bivak, Jakarta, yang menjadi lokasi pemakaman driver ojol Affan Kurniawan pada Jumat (29/8/2025). Affan tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) - BISNIS/I Putu Gede Rama Paramahamsa.
Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun menyambangi TPU Karet Bivak, Jakarta, yang menjadi lokasi pemakaman driver ojol Affan Kurniawan pada Jumat (29/8/2025). Affan tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) - BISNIS/I Putu Gede Rama Paramahamsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun telah menyambangi TPU Karet Bivak yang menjadi lokasi pemakaman pengemudi atau driver ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob, Affan Kurniawan (21).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan driver ojol telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, Jakarta Pusat sehingga lalu lintas tertutup.

Tak selang berapa lama, Jusuf Hamka kemudian tiba di lokasi. Bos emiten jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) ini tampak dikawal oleh pengemudi ojol untuk melihat secara langsung peristirahatan terakhir Affan.

Prosesi pemakaman jenazah Affan dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB, tampak diiringi isak tangis oleh keluarganya dan rekan-rekan pengemudi ojol. Aksi solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," sontak jawaban para pengemudi ojek online mendoakan Affan.

Baca Juga

Affan yang merupakan driver ojol Gojek menjadi korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat aksi demo di DPR pada Kamis (28/8/2025).

Nyawa Affan tak terselamatkan usai aksi keji tersebut. Dalam hal ini, pengemudi ojol sempat menggeruduk markas Brimob Polda Metro Jaya pada malam hingga dini hari.

Adapun, Divpropam Mabes Polri telah terjun langsung dalam peristiwa ini dan mengamankan tujuh pelaku untuk di periksa di Mako Brimob Kwitang. Inisial tujuh pelaku tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka G.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

Jusuf Hamka Muncul di Daftar Pemegang Jumbo Saham MIRA

Jusuf Hamka Muncul di Daftar Pemegang Jumbo Saham MIRA

Tiga Komisaris Emiten Jusuf Hamka (CMNP) Mundur Sekaligus

Tiga Komisaris Emiten Jusuf Hamka (CMNP) Mundur Sekaligus

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol
Transportasi & Logistik
11 menit yang lalu

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob
Ekonomi
20 menit yang lalu

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

KAI Commuter Siapkan Rekayasa Perjalanan KRL Antisipasi Demo Hari Ini
Transportasi & Logistik
47 menit yang lalu

KAI Commuter Siapkan Rekayasa Perjalanan KRL Antisipasi Demo Hari Ini

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Mencari Penyebab Jualan Apartemen Rontok pada Semester I/2025
Properti
1 jam yang lalu

Mencari Penyebab Jualan Apartemen Rontok pada Semester I/2025

Media Asing Soroti Demo 28 Agustus di DPR, Singgung Ketidakpuasan Publik
Ekonomi
1 jam yang lalu

Media Asing Soroti Demo 28 Agustus di DPR, Singgung Ketidakpuasan Publik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

4

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

5

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

4

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

5

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya