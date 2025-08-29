Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

Jusuf Hamka menghadiri pemakaman Affan, driver ojol yang tewas dilindas Brimob saat demo di DPR. Tujuh pelaku dari Brimob telah diamankan untuk diperiksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun telah menyambangi TPU Karet Bivak yang menjadi lokasi pemakaman pengemudi atau driver ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob, Affan Kurniawan (21).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan driver ojol telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, Jakarta Pusat sehingga lalu lintas tertutup.

Tak selang berapa lama, Jusuf Hamka kemudian tiba di lokasi. Bos emiten jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) ini tampak dikawal oleh pengemudi ojol untuk melihat secara langsung peristirahatan terakhir Affan.

Prosesi pemakaman jenazah Affan dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB, tampak diiringi isak tangis oleh keluarganya dan rekan-rekan pengemudi ojol. Aksi solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," sontak jawaban para pengemudi ojek online mendoakan Affan.

Affan yang merupakan driver ojol Gojek menjadi korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat aksi demo di DPR pada Kamis (28/8/2025).

Nyawa Affan tak terselamatkan usai aksi keji tersebut. Dalam hal ini, pengemudi ojol sempat menggeruduk markas Brimob Polda Metro Jaya pada malam hingga dini hari.

Adapun, Divpropam Mabes Polri telah terjun langsung dalam peristiwa ini dan mengamankan tujuh pelaku untuk di periksa di Mako Brimob Kwitang. Inisial tujuh pelaku tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka G.