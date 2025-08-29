Bisnis Indonesia Premium
Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

Ribuan ojol dan mahasiswa bakal demo di sejumlah titik di Jakarta untuk memprotes tindakan represif Polri hingga menyebabkan Affan Kurniawan tewas.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:31
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Akan ada aksi lanjutan," ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Masyarakat pun diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik lokasi aksi para pengemudi ojol tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Mako Brimob Kwitang

Pertama, Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, menjadi salah satu pusat konsentrasi massa.

Diketahui, massa pengemudi ojol juga sudah menggeruduk Mako Brimob, Kwitang sejak Kamis (28/8) malam, tepat setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan. Alhasil, hari ini lokasi tersebut juga diprediksi akan diramaikan oleh massa ojol.

Polda Metro Jaya

Selain itu, titik aksi juga berpotensi digelar di Markas Polda Metro Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Tak hanya pengemudi ojol, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8).

Gedung DPR

Kemudian, sejumlah pengemudi ojol juga mulai mendatangi Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) siang.

Pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, belasan pengemudi atau driver ojol merapat di depan Gedung DPR RI. Massa ojol ini masih cair, datang dengan keinginan sendiri.

Dari informasi yang dihimpun di antara pengemudi ojol, memang tidak ada arahan khusus untuk melakukan demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan. Sejumlah pengemudi ojol hanya tampak bersantai sebentar, berbincang-bincang di antara sesamanya dan kemudian pergi.

Kendati demikian, pasukan Korps Brigade Mobile (Brimob) sudah berjaga di belakang gerbang utama Kompleks Parlemen. Ada ratusan Brimob, lengkap dengan pakaian pengaman, dan belasan kendaraan taktis sudah bersiap.

Karet Tengsin

Terakhir, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan K.H. Mas Mansyur, Karet Tengsin Jakarta Pusat terpantau padat seiring dengan adanya ribuan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya.

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 11.15 WIB, kemacetan panjang sudah terjadi mulai dari tikungan Gedung Intiland, Sudirman hingga ke area pemakaman TPU Karet Bivak.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Fitri Sartina Dewi

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman
Energi & Tambang
35 menit yang lalu

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob
Ekonomi
1 jam yang lalu

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

