Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Stok BBM di SPBU Shell Jakarta kosong jelang demo, hanya V-Power Diesel tersedia. Pertamina pastikan SPBU tetap beroperasi optimal.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 13:49
Ilustrasi. Stok BBM di SPBU Shell di Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Kota Jakarta Timur, kosong pada Rabu (27/8/2025). /Bisnis-Mochammad Ryan H
Ilustrasi. Stok BBM di SPBU Shell di Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Kota Jakarta Timur, kosong pada Rabu (27/8/2025). /Bisnis-Mochammad Ryan H
Ringkasan Berita
  • Stok BBM jenis Super, V-Power, dan V-Power Nitro di SPBU Shell Radio Dalam, Jakarta Selatan, kosong menjelang aksi massa pada 29 Agustus 2025.
  • Kementerian ESDM akan terus mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan terkait kelangkaan BBM Shell yang terjadi sejak 27 Agustus 2025.
  • PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan seluruh SPBU di Jakarta tetap beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Stok bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di kawasan Jakarta terpantau masih kosong menjelang aksi massa pada Jumat (29/8/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di salah satu SPBU Shell Radio Dalam, Jakarta Selatan, pada Jumat siang, kekosongan terjadi pada BBM jenis Super, V-Power, dan V-Power Nitro.

Sementara itu, stok BBM Shell yang masih tersedia yakni Shell V-Power Diesel dengan harga Rp14.380.

Adapun, kelangkaan stok BBM Shell ini juga terjadi sejak Rabu (27/8/2025). Kementerian ESDM pun mengatakan akan terus melakukan evaluasi secara keseluruhan, serta secara intens berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Di lain sisi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, tetap aktif beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

“Seluruh SPBU di wilayah Jakarta, termasuk SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saat ini aktif beroperasi. Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” ujar Satria dalam siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, khususnya di sekitar infrastruktur energi seperti SPBU. Ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, dan proses distribusi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Perlu diketahui, hari ini, ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Alhasil, SPBU Pertamina diprediksi akan semakin dipadati oleh pengendara, imbas kosongnya stok BBM di SPBU lainnya seperti Shell.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

