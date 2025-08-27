Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stok BBM Kosong, BP-AKR Bakal Cari Alternatif Pasokan Dalam Negeri

BP-AKR mencari pasokan BBM alternatif dalam negeri akibat stok habis di beberapa SPBU. Meski stok terbatas, SPBU tetap beroperasi dan berkoordinasi untuk pemulihan.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:34
Share
Ilustrasi SPBU BP-AKR di Jakarta- Bisnis/Mochammad Ryan Hidayatullah
Ilustrasi SPBU BP-AKR di Jakarta- Bisnis/Mochammad Ryan Hidayatullah
Ringkasan Berita
  • BP-AKR mengalami kekosongan stok BBM jenis BP Ultimate dan BP 92 di beberapa SPBU, sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.
  • BP-AKR berkomitmen untuk memulihkan ketersediaan stok dengan mencari alternatif pasokan dari dalam negeri dan mengoptimalkan distribusi.
  • Selain BP-AKR, SPBU Shell di Jakarta juga mengalami kekosongan stok BBM, meskipun beberapa jenis BBM diesel masih tersedia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — BP-AKR bakal mencari alternatif pasokan BBM dari dalam negeri. Hal ini tak lepas dari habisnya stok BBM pada sejumlah jaringan SPBU milik perusahaan.

Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menuturkan, saat ini beberapa jaringan SPBU BP mengalami keterbatasan stok BBM jenis BP Ultimate dan BP 92. Sehingga, pihaknya tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.

Vanda pun mengaku memahami pentingnya kontinuitas pasokan bahan bakar bagi pelanggan untuk mendukung mobilitas harian mereka.

Untuk itu, BP-AKR berkomitmen memulihkan ketersediaan stok BBM dengan berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait.

"Kami sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga," kata Vanda kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).

Kendati demikian, dia memastikan bahwa seluruh SPBU bp tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanan lainnya.

Baca Juga

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada SPBU BP," ucap Vanda.

Seperti diketahui, sejumlah SPBU BP di Jakarta mengalami kehabisan stok. Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu siang, stok BBM di SPBU BP-AKR di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, tak tersedia.

Dalam papan harga tertulis bahwa BBM jenis BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 tak tersedia. SPBU itu kini hanya menjual BP Ultimate diesel.

Petugas SPBU itu mengaku stok BBM sudah kosong sejak Senin (25/8/2025). Dia belum mengetahui kembali restock.

"Stok lagi kosong, sejak Senin. Belum tahu kapan ada lagi," katanya.

Kekosongan stok BBM juga terjadi di SPBU Shell. Terpantau, SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tampak lengang. Tak ada antrean kendaraan yang memadati dispenser.

Tercatat dalam papan harga di depan SPBU, BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia. Sementara, Shell V-Power Diesel masih tersedia.

Alhasil, sejumlah calon pembeli yang mengendarai sepeda motor pun berputar arah.

"Mohon maaf BBM sedang kosong," ucap salah seorang petugas SPBU kepada sang calon pembeli.

Menurut pengakuan petugas, BBM di SPBU Shell Kapten Tendean sudah kosong sejak Selasa (26/8/2025) malam. Dia pun tak mengetahui musabab stok BBM itu tak bisa tak tersedia.

Dia juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali hadir di SPBU tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bisa jadi di SPBU Shell di lokasi lain stok masih ada.

"Tergantung saja, masih ada atau tidak, kalau di sini kosong," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
5 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
35 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

Produksi Gasoline di Pertamina Plaju Palembang Sudah 2,3 Juta Barel

Produksi Gasoline di Pertamina Plaju Palembang Sudah 2,3 Juta Barel

HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

Warga Palembang Keluhkan Sulit Dapatkan BBM Pertamax Series

Warga Palembang Keluhkan Sulit Dapatkan BBM Pertamax Series

Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat
Transportasi & Logistik
12 menit yang lalu

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun
Manufaktur
17 menit yang lalu

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan