Stok BBM Kosong, BP-AKR Bakal Cari Alternatif Pasokan Dalam Negeri

BP-AKR mencari pasokan BBM alternatif dalam negeri akibat stok habis di beberapa SPBU. Meski stok terbatas, SPBU tetap beroperasi dan berkoordinasi untuk pemulihan.

Bisnis.com, JAKARTA — BP-AKR bakal mencari alternatif pasokan BBM dari dalam negeri. Hal ini tak lepas dari habisnya stok BBM pada sejumlah jaringan SPBU milik perusahaan.

Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menuturkan, saat ini beberapa jaringan SPBU BP mengalami keterbatasan stok BBM jenis BP Ultimate dan BP 92. Sehingga, pihaknya tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.

Vanda pun mengaku memahami pentingnya kontinuitas pasokan bahan bakar bagi pelanggan untuk mendukung mobilitas harian mereka.

Untuk itu, BP-AKR berkomitmen memulihkan ketersediaan stok BBM dengan berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait.

"Kami sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga," kata Vanda kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).

Kendati demikian, dia memastikan bahwa seluruh SPBU bp tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanan lainnya.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada SPBU BP," ucap Vanda.

Seperti diketahui, sejumlah SPBU BP di Jakarta mengalami kehabisan stok. Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu siang, stok BBM di SPBU BP-AKR di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, tak tersedia.

Dalam papan harga tertulis bahwa BBM jenis BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 tak tersedia. SPBU itu kini hanya menjual BP Ultimate diesel.

Petugas SPBU itu mengaku stok BBM sudah kosong sejak Senin (25/8/2025). Dia belum mengetahui kembali restock.

"Stok lagi kosong, sejak Senin. Belum tahu kapan ada lagi," katanya.

Kekosongan stok BBM juga terjadi di SPBU Shell. Terpantau, SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tampak lengang. Tak ada antrean kendaraan yang memadati dispenser.

Tercatat dalam papan harga di depan SPBU, BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia. Sementara, Shell V-Power Diesel masih tersedia.

Alhasil, sejumlah calon pembeli yang mengendarai sepeda motor pun berputar arah.

"Mohon maaf BBM sedang kosong," ucap salah seorang petugas SPBU kepada sang calon pembeli.

Menurut pengakuan petugas, BBM di SPBU Shell Kapten Tendean sudah kosong sejak Selasa (26/8/2025) malam. Dia pun tak mengetahui musabab stok BBM itu tak bisa tak tersedia.

Dia juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali hadir di SPBU tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bisa jadi di SPBU Shell di lokasi lain stok masih ada.

"Tergantung saja, masih ada atau tidak, kalau di sini kosong," katanya.