Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Freeport Bakal Suntik Mati PLTU Penopang Tambang, Beralih ke LNG

Freeport Indonesia akan mengganti PLTU batu bara dengan LNG pada 2027 di tambangnya di Mimika, Papua Tengah, untuk mendukung transisi energi bersih.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:20
Share
Kawasan eks tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua./Bisnis-M. Nurhadi Pratomo
Kawasan eks tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua./Bisnis-M. Nurhadi Pratomo

Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal meninggalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 200 megawatt (MW) dan beralih ke liquefied natural gas (LNG) mulai 2027. Langkah ini demi mendukung transisi energi yang lebih bersih.

Presiden Direktur Freeport Tony Wenas mengatakan, PLTU itu khususnya yang berada di tambang di Mimika, Papua Tengah.

"Kami dalam proses untuk mengganti PLTU batu bara kami dengan LNG. Karena LNG jauh lebih bersih," ucap Tony di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, dengan konversi ke energi bersih ini, maka nantinya pihaknya bisa menambah dekarbonisasi sekitar 30%.

"Dengan combined cycle LNG yang ini tentu saja emisinya akan turun lebih banyak lagi sehingga bisa mencapai 60%, begitu itu on line 2027 bisa mencapai reduction emission by 60% dibanding 2018," kata Tony.

Lebih lanjut, Tony menuturkan, saat ini tambang PTFI sudah mulai bertahap menggunakan energi bersih. Dia mencontohkan, untuk mengangkut produksi bijih hingga 200.000 ton per hari, Freeport sudah menggunakan kereta listrik. Sebelumnya, pengangkutan bijih dilakukan menggunakan truk raksasa berbahan bakar fosil.

"Bayangkan kalau 200.000 ton bijih diangkut, itu berapa banyak emisi yang diciptakan. Nah, sekarang di tambang bawah tanah kami menggunakan kereta listrik, zero emission," tutur Tony.

Dia menyebut, kereta listrik memang belum bisa sepenuhnya menggantikan truk pengangkut. Kendati demikian, setidaknya pengangkutan bijih di tambang Freeport sudah lebih dari 50% menggunakan energi bersih.

"Itu kereta listriknya bisa ngangkut 150.000 ton per hari. Jadi dengan itu sudah reduce the carbon emission by 28%," pungkasnya.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Premium
6 menit yang lalu

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
1 jam yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Bos Freeport Janji Perbaikan Smelter PT Smelting Rampung 7 September 2025

Bos Freeport Janji Perbaikan Smelter PT Smelting Rampung 7 September 2025

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Prabowo Ingin 100% Energi Bersih, Penjualan Emiten Batu Bara Sudah Loyo Duluan

Prabowo Ingin 100% Energi Bersih, Penjualan Emiten Batu Bara Sudah Loyo Duluan

Menilik Ambisi Prabowo Bawa RI Jadi Pelopor 100% Energi Bersih Dunia di 2035, Mungkinkah?

Menilik Ambisi Prabowo Bawa RI Jadi Pelopor 100% Energi Bersih Dunia di 2035, Mungkinkah?

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Freeport Bakal Suntik Mati PLTU Penopang Tambang, Beralih ke LNG
Energi & Tambang
46 menit yang lalu

Freeport Bakal Suntik Mati PLTU Penopang Tambang, Beralih ke LNG

Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok

Bos Summarecon (SMRA) Ungkap Biang Kerok Pasar Apartemen Lesu
Properti
1 jam yang lalu

Bos Summarecon (SMRA) Ungkap Biang Kerok Pasar Apartemen Lesu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Banjir Impor Bikin Pengusaha Etanol Takut Beli Tetes Tebu Petani
Agribisnis
1 jam yang lalu

Banjir Impor Bikin Pengusaha Etanol Takut Beli Tetes Tebu Petani

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya