Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Freeport menunggu evaluasi pemerintah terkait kemungkinana perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga akibat kerusakan smelter.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:05
Share
Kawasan eks tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua./Bisnis-M. Nurhadi Pratomo
Kawasan eks tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua./Bisnis-M. Nurhadi Pratomo

Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memberi sinyal untuk mempertimbangkan pengajuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga. Hal ini menyusul dua smelternya yang belum beroperasi dengan kapasitas penuh. 

Freeport telah menghadapi berbagai masalah berulang dengan fasilitas smelternya dalam 12 bulan terakhir. Tahun lalu, insiden kebakaran menunda pengoperasian smelter barunya di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Insiden yang disimpulkan sebagai kondisi kahar ini membuat pemerintah kembali memberikan relaksasi ekspor konsentrat yang sejatinya telah dilarang sejak Juni 2023. 

Belum lama ini, satu unit smelter perusahaan yang dikelola PT Smelting juga mengalami kerusakan. Hal ini belakangan menyebabkan kapasitas penyerapan konsentrat tembaga dari tambang Grasberg, Papua, berkurang. Alhasil, kerusakan itu mengakibatkan 100.000 ton konsentrat tak dapat diproses.

Ketika ditanya apakah akan mengajukan kembali perpanjangan izin ekspor, Tony mengatakan, hal itu bergantung pada hasil evaluasi pemerintah.

Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga Freeport akan berakhir pada 16 September 2025 dengan kuota 1,4 juta wet ton. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus 2025, Freeport baru menggunakan 65% dari kuota ekspor tersebut. 

"Kan akan dievaluasi oleh pemerintah, jadi sesuai dengan Kepmen [Keputusan Menteri ESDM]-nya memang akan dievaluasi pada saat mau berakhirnya. Itu yang kita tunggu hasil evaluasi dari pemerintah lah," ujar Tony di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca Juga

Menurut Tony, evaluasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu yang tak singkat. Di sisi lain, ramp up atau peningkatan kapasitas produksi smelter baru Freeport di JIIPE masih terus dilakukan sesuai dengan kurva yang direncanakan PTFI.

"Itu [ramp up] mulai dengan 40%, 50%, 60%, sekarang mendekati 70%," ucap Tony.

Sementara itu, perbaikan smelter di PT Smelting ditargetkan rampung pada 7 September 2025 mendatang.

Tony menjelaskan, perbaikan pada pabrik oksigen di PT Smelting telah menyebabkan penundaan startup fasilitas smelter, setelah shutdown selama 1 bulan untuk perawatan. 

"Lagi downtime karena maintenance, terus kemudian pabrik oksigennya yang ada di sebelah situ, yang dibutuhkan untuk operasi itu ada kerusakan, mungkin sekitar tanggal 7 September sudah bisa berproduksi lagi," tuturnya.

Menurutnya, kerusakan pabrik oksigen itu cukup krusial untuk proses produksi. Sebab, oksigen menjadi salah satu komponen penting untuk operasi smelter.

"Harus ada oksigennya. Dan nggak bisa digantikan beli oksigen dari tempat lain karena jumlahnya besar," kata Tony.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
3 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
33 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos Freeport Janji Perbaikan Smelter PT Smelting Rampung 7 September 2025

Bos Freeport Janji Perbaikan Smelter PT Smelting Rampung 7 September 2025

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Freeport Bakal Pacu Ekspor Jelang Tenggat Izin Berakhir Bulan Depan

Freeport Bakal Pacu Ekspor Jelang Tenggat Izin Berakhir Bulan Depan

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap

Freeport Indonesia Ungkap 130 Spesies Baru di Papua

Freeport Indonesia Ungkap 130 Spesies Baru di Papua

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat
Transportasi & Logistik
10 menit yang lalu

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun
Manufaktur
15 menit yang lalu

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina
Energi & Tambang
25 menit yang lalu

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat
Energi & Tambang
28 menit yang lalu

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan